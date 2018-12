Pek znalazła nowy obiekt westchnień. Odpowiedział jej... najsłynniejszy zakład pogrzebowy

Izabela Pek skomentowała zdjęcie policjanta, który uratował psa. • Fot. Facebook / Izabela Pek

leżał na drodze, zabrali go policjanci i oddali pod opiekę, teraz jest bezpieczny

nów zrobiło się głośno o byłej kochance Stanisława Pięty. Izabela Pek postanowiła skomentować na Twitterze zdjęcie policjanta z Podlasia, który uratował psa. Bo, jak wiadomo, psy i koty również darzy ona szczególną miłością."Tak mi k... przykro" – rozkleiła się ostatnio na Twitterze, komentując walkę o życie kota . Teraz skomentowała zdjęcie Podlaskiej Policji, na którym widzimy przystojnego funkcjonariusza, który uratował leżącego na drodze psiaka."A też #leżęprzydrodze i zamarzam. Proszę o interwencję Pana ze zdjęcia, niech mnie jak najszybciej zabierze" – napisała Pek na Twitterze.Odpowiedział jej Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom, znany ze specyficznego poczucia humoru w mediach społecznościowych . "Dzielnicowy jest zajęty, ale jak dłużej Pani poleży na mrozie, to my weźmiemy" – napisał zakład pogrzebowy na Twitterze.Pek odpowiedział też w strofującym tonie internauta. "Iza, Twoja Mama robi tyle nadzwyczajnych wysiłków, tak ciężko pracuje na rzecz chorych zwierząt. Tyle nieszczęść ratuje z opresji, bólu, cierpień. Widzisz to co dzień. Nie kpiłabyś chociaż z tych tragedii. Życzę Ci wielkiej prawdziwej miłości. Przyjdzie do Ciebie, na pewno" – napisał użytkownik Twittera.Izabela Pek ujawniła tabloidom szczegóły romansu z żonatym posłem PiS Stanisławem Piętą . Jak wynika z ustaleń "Super Expressu", Stanisław Pięta spędzał noce z Izabelą Pek nie tylko w hotelu sejmowym w Warszawie, ale także w hotelach w Katowicach, Częstochowie czy Trójmieście.