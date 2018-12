Jest nowy klub parlamentarny w Sejmie. Gasiuk-Pihowicz i spółka dołączają do PO!

Kamila Gasiuk-Pihowicz i kilku innych posłów Nowoczesnej wraz z PO stworzyło nowy klub parlamentarny PO-Koalicja Obywatelska. • Fot. Bartosz Bańka/Agencja Gazeta

Klub @Platforma_org przez aklamację przyjął nową nazwę Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. 7 posłów z N. dołączyło do klubu. @Gasiuk_Pihowicz i @SowaMarek nowymi wiceprzew. Klubu. — Robert Tyszkiewicz (@RTyszkiewicz) 5 grudnia 2018

Klub @Nowoczesna jest za wzmacnianiem #KoalicjaObywatelska i wspólnym startem @Nowoczesna i @Platforma_org w kolejnych wyborach, ale zadecydował, że wspólny klub dziś zmniejszy możliwość pozyskiwania wyborców dla KO.

Dlatego dziś zagłosował przeciwko temu rozwiązaniu. — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) 5 grudnia 2018

rzetasowania w sejmowych układankach opozycji wciąż trwają. Klub Platformy Obywatelskiej przyjął właśnie rekomendację zarządu partii o zmianie nazwy. Od teraz opozycyjny klub parlamentarny ma się nazywać "PO-Koalicja Obywatelska". To kolejny krok do zawarcia koalicji PO i Nowoczesnej.Wspólny klub parlamentarny PO-Koalicja Obywatelska ma być początkiem zjednoczenia Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej . Jak na razie nie oznacza to całkowitego wchłonięcia Nowoczesnej przez PO, ale faktem jest, że rozchwieje to i tak słabe struktury ugrupowania Katarzyny Lubnauer.Do PO-KO dołączyli także "zbuntowani" posłowie Nowoczesnej, w tym Kamila Gasiuk-Pihowicz, która była główną zwolenniczką połączenia klubów. Jeszcze nie wiadomo, jakie konsekwencje partyjne będzie miało dołączenie posłów Nowoczesnej do nowej sejmowej inicjatywy.Przypomnijmy, poważne zamieszanie powstało po tym, jak prezydium klubu Nowoczesnej przyjęło uchwałę o połączaniu się z klubem PO . Przeciwko są jednak posłowie tej partii na czele z przewodniczącą partii Katarzyną Lubnauer, która stwierdziła, że Kamila Gasiuk-Pihowicz "wystąpiła wbrew opinii całej partii".Podczas konferencji polityków nowego klubu parlamentarnego, głos zabrała m.in Kamila Gasiuk-Pihowicz i Grzegorz Schetyna.– Dzisiaj głównym celem jest walka z PiS-em. Wiemy że w nowoczesne są osoby, które chcą iść samotną drogą. Wszystkim którzy chcą wzmacniać Koalicję Obywatelską ,zapraszamy do współpracy. Te drzwi do wzmacniania KO są dla wszystkich szeroko otwarte – powiedziała Gasiuk-Pihowicz, która została także nową wiceprzewodniczącą klubu PO-KO.– Wiemy, że ten wspólny klub to klub który da szanse gwarancję dobrej współpracy. To będzie ważny znak, że w polityce wszystko jest możliwe. Będziemy łączyć, a nie dzielić [...] Będę także namawiał do przyłączenia się do nowego klubu panią przewodniczącą Katarzynę Lubnauer – powiedział z kolei Grzegorz Schetyna.Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła także o kilku osobach, które do końca tygodnia mają dołączyć do PO-KO. Przyznała równocześnie, że jej decyzja oznacza opuszczenie struktur partii Nowoczesna.