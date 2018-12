"Za słowa wsparcia w tych trudnych dla nas chwilach". Mosbacher dziękuje premierowi Morawieckiemu

Georgette Mosbacher podziękowała Mateuszowi Morawieckiemu za wpis do księgi kondolencyjnej i zapewniła o przyjaźni między Polską i USA. • Fot. Jakub Orzechowski/Agencja Gazeta

Dziękuję Panie Premierze za słowa wsparcia w tych trudnych dla nas chwilach @MorawieckiM @PremierRP. Prezydent George H.W. Bush był wielkim przyjacielem Polski i miał duży wkład w to, jak blisko są dziś ze sobą nasze kraje. https://t.co/RLZN2PLxYb — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 5 grudnia 2018

mbasador USA Georgette Mosbacher podziękowała na Twitterze premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że ten wpisał się do listy kondolencyjnej wyłożonej w amerykańskiej ambasadzie po śmierci byłego prezydenta George'a H.W. Busha. Ambasador zapewniła też o stałej przyjaźni między USA i Polską."Dziękuję Panie Premierze za słowa wsparcia w tych trudnych dla nas chwilach" – napisała na Twitterze Georgette Mosbacher, amerykańska ambasador w Warszawie. "Prezydent George H.W. Bush był wielkim przyjacielem Polski i miał duży wkład w to, jak blisko są dziś ze sobą nasze kraje" – dodała Mosbacher.To miła odmiana, ostatni list ambasador Mosbacher skierowany do premiera Morawieckiego dotyczył wolności mediów w Polsce. Dyplomatka zwracała w nim uwagę na to, że rząd próbuje kneblować usta niektórym dziennikarzom. Ten list był szeroko omawiany w mediach także za sprawą błędów w pisowni nazwisk premiera i Joachima Brudzińskiego.