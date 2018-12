"Znam bardzo dobrze ojca dyrektora". Karczewski wyjaśnia, jak to jest z partią Rydzyka

Politycy PiS wciąż próbują udawać, że partia Rydzyka nie stanowi dla nich problemu. Karczewski zapewnia nawet, że to wcale nie jest partia Rydzyka. • Fot. Marta Dudzińska / Agencja Gazeta

arszałek Senatu jest przekonany, że Tadeusz Rydzyk wcale nie zakłada partii politycznej. Jego zdaniem za Ruchem Prawdziwa Europa stoi wyłącznie europoseł Mirosław Piotrowski. Stanisław Karczewski twierdzi, że tę prawdę o nowej partii na prawicy przekazał mu sam redemptorysta.– Ojciec Tadeusz Rydzyk nie jest politykiem. Znam bardzo dobrze ojca dyrektora, bardzo często z nim rozmawiam, to jest wspaniały człowiek i wiem, że na pewno nie jest inicjatorem tej partii – stwierdził marszałek Stanisław Karczewski w Radiu Zet.Karczewski jest przekonany, że za powołaniem Ruchu Prawdziwa Europa stoi związany od lat z Radiem Maryja prof. Mirosław Piotrowski , który w ocenie marszałka Senatu jest politykiem nielojalnym. – Był raz eurodeputowanym z naszego nadania, z naszej listy wystartował, szybko wystąpił z klubu. Następnym razem powtórzyła się sytuacja, szybko wystąpił z klubu – wspomina Karczewski.Politycy PiS wciąż zdają się bagatelizować fakt, że Tadeusz Rydzyk próbuje sprawić, by ludzie z jego nadania wyjechali jako europosłowie do Brukseli. Zdaniem wielu komentatorów powołanie RPE ma dwa cele.Pierwszy jest oczywisty – własna lista kandydatów w wyborach do europarlamentu. Drugi to szantaż polityczny. Powołanie nowej partii ma wywrzeć presję na Jarosławie Kaczyńskim, by podczas układania list wyborczych na biorących miejscach umieszczać polityków polecanych przed Tadeusza Rydzyka. W przeciwnym razie PiS straci poparcie Radia Maryja.źródło: Radio Zet