Mogą próbować powtórzyć "manewr Ziobry". Ujawniono, w jakim celu powstaje partia Rydzyka

Nowa partia może przynieść ojcu Tadeuszowi Rydzykowi szereg korzyści. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W

rozmowie z "Gazetą Wyborczą" jeden z polityków PiS przyznał, że nowa inicjatywa powiązana z ojcem Tadeuszem Rydzykiem zaskoczyła wiele osób na prawicy. Jednocześnie wyjawił możliwy cel powstania Ruchu Prawdziwa Europa. W ten sposób środowisko toruńskie może próbować wywrzeć nacisk na Prawo i Sprawiedliwość w kilku kwestiach lub wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną – tak jak zrobili to Zbigniew Ziobro oraz Jarosław Gowin.– To może być (powstanie nowej partii – red.) też próba zmiękczenia nas, np. w kwestii zaostrzenia ustawy aborcyjnej, bo się do tego nie palimy – powiedział cytowany przez "GW" polityk partii rządzącej.– A może jest to chęć wejścia w federację z naszą formacją, czyli powtórzenie modelu, na który zdecydowali się Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin? Obaj są wysoko w rządzie, choć siła ich partii nie jest powalająca. Ktoś ze środowiska o. Rydzyka uznał, że od puli miejsc na listach PiS lepszą pozycję negocjacyjną daje byt polityczny w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy – dodał rozmówca gazety.Ten "model" to partie Ziobry i Gowina: Solidarna Polska oraz Polska Razem, które wraz z PiS tworzą Zjednoczoną Prawicę.Wreszcie może chodzić po prostu o to, że na taki ruch jest popyt. – Robimy to (nową partię – red.) po to, by wygrać eurowybory. Piotrowski (Mirosław Piotrowski, jeden z najbardziej zaufanych polityków związanych z Radiem Maryja – red.) robił badania i dobrze w nich wypadł ruch konserwatywny i katolicki - powiedziała "Wyborczej" osoba związana z nowym ruchem politycznym.Przypomnijmy, że powstanie nowej partii ujawniła Wirtualna Polska. W sądzie jest już wniosek o jej rejestrację. W naTemat pisaliśmy, kim są ludzie, którzy mogą stanowić jej trzon źródło: Gazeta Wyborcza