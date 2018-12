"Zachowują się jak zwierzęta, a nie ludzie". Niespodziewana wypowiedź o uchodźcach w TVN

"Wracajcie, skąd przyszliście" to nowy programy TVN. Uczestnicy idą w nim śladami uchodźców • Kadr z programu TVN / player.pl

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o było jak grom z jasnego nieba. Widzowie, którzy przełączyli na program o uchodźcach w TVN zastanawiali się, czy na pewno wcisnęli dobry guzik na pilocie. Jedna z uczestniczek porównała imigrantów do zwierząt i podała własną definicję uchodźcy."Wracajcie, skąd przyszliście" to nowa produkcja TVN, która wywołuje ogromne kontrowersje i dyskusje. Uczestnicy programu rozmawiają z uchodźcami i odwiedzają miejsca, do których uciekli ze swoich krajów. Ich przewodnikiem i narratorem jest Piotr Kraśko Do programu zaproszono sześciu uczestników. Połowa z nich chciałaby przyjmować uchodźców z otwartymi ramionami, a połowa gardzi nimi i każe im wracać do siebie - jak w tytule. Konwencja jest ciekawa i reprezentuje nastroje w Polsce, ale uczestnicy przez swoje radykalne poglądy są mocno przerysowani i potrafią zirytować.Co nie znaczy, że tak myślących osób w naszym kraju nie ma. Widzowie byli jednak w szoku, kiedy usłyszeli w TVN 38-letnią Agnieszkę, matkę czwórki dzieci. Razem z mężem zajmuje się firmą transportową i ma informacje z pierwszej ręki.– Mieliśmy przypadek taki, że kierowcy został przyłożony do gardła nóż, okradli go w tym momencie – opowiadała w programie ( ]odcinek można obejrzeć na tej stronie ). Relacjonując inny przypadek starcia z uchodźcami, wspominała o tym, że kierowcy zostali obrzuceni kamieniami. W tle widać materiał filmowy z ludźmi atakującymi tiry na autostradzie.– Oni nie zachowują się jak ludzie, cywilizowani ludzie – stwierdziła. – Bardziej jestem skłonna porównać ich do zwierząt niż do ludzi. Jestem zdecydowanie przeciwna, żeby uchodźców przyjmować – uzupełniła.Pani Agnieszka ma dość radykalną definicję uchodźcy. – Ja widzę rozwścieczonego czarnego mężczyznę, który biegnie z kamieniami i obrzuca po prostu wszystko. Mi się to w pierwszej myśli nasuwa – zdradziła uczestniczka programu.Po stronie entuzjastów otwierania granic zdecydowanie program wygrał Marcin. Ni stąd, ni zowąd podszedł do uchodźcy, pożalił mu się na politykę migracyjną, a potem przyznał, że " Wstydzę się, że jestem Polakiem ". Ciekawe czy w kolejnych odcinkach (łącznie jest ich cztery) uczestnicy zmienią podejście do tematu.