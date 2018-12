Polacy dostali fioła na punkcie tej gry. Wyłożyli na nią ponad milion złotych!

"Zew Cthulhu" to gra RPG w uniwersum stworzonym przez Lovecrafta • Fot. pomagamy.im/zewcthulhuRPG/ Pixabay

Necronomicon to nieodłączny artefakt każdego horroru • Kadr z filmu "Martwe zło"

Twórcy mocno się inspirowali Lovecraftem. • Kadr z serialu "Stranger Things"

Michał Lisowski Szef wydawnictwa Black Monk Wydaje nam się, że Lovecraft jako pierwszy wyniósł grozę i horror "w kosmos", kazał nam bać się potężnych i niezbadanych istot z innych światów. Ta wizja do dzisiaj intryguje, jest bardziej subtelna i niedopowiedziana niż brutalność i dosłowność współczesnego kina czy kultury masowej.





Michał Lisowski Wydawca "Zew Cthulhu" to gra fabularna, gdzie jeden z graczy wciela się w rolę Strażnika Tajemnic - narratora opowiadającego historię. Reszta uczestników gry to Badacze Tajemnic, rozwiązujący zagadki bohaterowie z przypadku, którzy próbują powstrzymać mroczne siły przed przejęciem kontroli nad naszym światem. Tak naprawdę to gra dla każdego, kto uwielbia dobre, ekscytujące opowieści i ma odrobinę wyobraźni.

Kości zostały rzucone • Fot. Pixabay

Sandy Petersen, autor oryginalnego podręcznika "Zewu Cthulhu", napisał współczesny dodatek o tajemniczych i przerażających wypadkach w ruinach poznańskich fortów. Bohaterowie, prowadząc śledztwo, odkryją powiązania osób z wyższych sfer z mrocznymi kultami. Będą musieli stawić czoła śmiertelnemu niebezpieczeństwu. To będzie kryminał podszyty horrorem.

Adam Wieczorek, Artur Wszeborowski i Tomasz Barański piszą wojenną kampanię "Babie Lato", w której gracze wcielają się w role partyzantów, którzy trafiają na trop tajnych eksperymentów naukowych prowadzonych przez nazistów. Postanawiają pokrzyżować im plany i wpłynąć na losy II Wojny Światowej.

Michał "Kuglarz" Dzidt pracuje nad scenariuszem o tajnym Wydziale X SB, który na początku lat 70. zajmował się badaniem niewyjaśnionych i nadprzyrodzonych zjawisk na terenie Polski Ludowej i ukrywaniem ich przed opinią publiczną. Można to porównać do komunistycznej wersji "Archiwum X".





.P. Lovecraft jest mistrzem grozy, którego mitologia o Cthulhu od niemal stu lat porywa czytelników i inspiruje artystów. Doskonałym przykładem jest internetowa zbiórka na podręcznik do gry w niezwykłym uniwersum. Wydawnictwo uzbierało wymaganą kwotę w zaledwie 23 minuty. To absolutny rekord. I to nie wszystko.Internetowe zbiórki dzielą się na cztery rodzaje: udane, nieudane, oszukane i te, które zagięły czasoprzestrzeń. "Zew Cthulhu" należy do ostatniej kategorii i przerosła najśmielsze oczekiwania . Celem było 60 tysięcy złotych, ale internauci przekroczyli ten prób wielokrotnie. I tak w tydzień uzbierał się ponad milion złotych. Wydawnictwo Black Monk będzie mogło za to wypuścić polski podręcznik. Porozmawiałem z szefem o fenomenie zarówno gry, jak i samego Lovecrafta.– Spodziewaliśmy się sukcesu, ale przyznajemy, że nie aż takiego – przyznaje naTemat Michał Lisowski, właściciel wydawnictwa Black Monk. Na sukces zbiórki złożyło się wiele czynników, które same mogą służyć na... podręcznik.Wydawnictwu udało się stworzyć wokół "Zewu Cthulhu" społeczność na Facebooku i zaangażować ich w projekt. Do grupy w serwisie należy ponad dwa tysiące osób, a na stronie gry są często publikowane posty, które np. opisują kulisy powstania polskiego podręcznika. Od dawna są blisko fanów Lovecrafta.Przez kilka miesięcy promowali też grę w realu na wielu wydarzeniach, głównie na konwentach gier i fantastyki, ale także na festiwalach muzycznych, np. tym w Jarocinie czy Pol'and'Rock (dawny Woodstock). – W naszym namiocie "Zewu Cthulhu" można było za darmo pograć w sesje RPG z naszymi Mistrzami Gry (Mistrz Gry to narrator w grze). Rozdaliśmy ponad 5000 kart postaci i Starterów z wprowadzeniem do gry – mówi wydawca.Do współpracy zaprosili też wiele kreatywnych osób z branży, które już wcześniej sporo zrobiły dla gier RPG. – Świetnym przykładem jest tu Michał "Baniak" Bańka, który na swoim kanale na Youtube "Baniak Baniaka" prowadzi sesje gier fabularnych ze znanymi osobami i pokazuje, że w gry RPG może grać naprawdę każdy – tłumaczy.W projekcie bierze też udział "stara gwardia" tworząca fundamenty gier fabularnych w Polsce.– Redaktorem naczelnym został, znany z "Nowej Fantastyki" Jerzy Rzymowski, a Miłosz Brzeziński, znany psycholog biznesu i dawny redaktor czasopisma o grach "Magia i Miecz", pisze dla nas scenariusz. Polska edycja gry doczeka się też odświeżonej oprawy graficznej. Pracujemy z wieloma światowej sławy ilustratorami: Mariuszem Gandzelem, Gregiem Bobrowskim, Rafałem Szłapą, Jakubem Fajtanowskim czy Igorem Myszkiewiczem znanym z komiksu internetowego "Kryzys Wieku" – mówi mój rozmówca.Zdaniem Michała Lisowskiego - wszystkie te aspekty przełożyły się na zaufanie fanów i końcowy efekt zbiórki. Co ciekawe, to już 7. wydanie podręcznika po polsku, ale pierwsze w tak efektownej szacie graficznej, z mnóstwem dodatków i scenariuszy. Gry fabularne ostatnio przeżywają u nas renesans, a Lovecraft od dekad fascynuje.Opowiadanie " Zew Cthulhu " zostało wydane w 1926 roku i zapoczątkowało cykl o przedwiecznym bóstwie . Ma łeb ośmiornicy, skrzydła smoka, wielkie pazury i ciało mające ludzkie kształty. Lovecraft wymyślił całą mitologię, istoty, fikcyjny język i księgę " Necronomicon ", która pojawia się co drugim horrorze z " Martwym złem " na czele.Duch Lovecrafta unosi się zresztą w całej popkulturze. Nawiązuje do niego Latający Potwór Spaghetti, który zamiast macek ma makaron. Tajemnicze monstrum ze " Stranger Things " oddaje jego naturę. Cthulhu pojawił się też w trzech utworach zespołu Metallica: "The Call of Ktulu", "The Thing That Should Not Be" oraz "Dream No More". Fani metalu wcale nie czczą Szatana.Mitologia Cthulhu to jest fenomen, który od kilku dekad rozwija się i zyskuje coraz więcej fanów. Wielu autorów "dołożyło się" do twórczości Lovecrafta, pisząc powieści i opowiadania nawiązujących do świata stworzonego przez Samotnika z Providence - jak zwykło się mówić o Lovecrafcie.Proza Lovecrafta jest depresyjna i fatalistyczna. Ludzkie życie jest w niej ukazane jako nic nie znaczące w skali wszechświata. Zachowany w nim niemal stuletni grobowy nastrój i atmosfera wiejskiej Nowej Anglii wciąż pobudza wyobraźnię. "Necronomicon" nie istnieje (choć sam Lovecraft uważał, że to co opisuje to prawda), a cała twórczość opiera się na opowiadaniach. Od czego najlepiej zacząć?– Wydawnictwo Vesper wydało bardzo dobre tłumaczenia opowiadań Lovecrafta, które są chwalone zarówno za świetny przekład, jak i wyjątkowy klimat grozy. Np. zbiór "Zgroza w Dunwich" to idealny wybór na początek – mówi Lisowski.Zaznajomienie się z twórczością Lovecrafta jest wręcz niezbędne do wczucia się w atmosferę "Zewu Cthulhu". Gra opiera się głównie na potędze wyobraźni, a RPG to skrót od role-playing game - gra, w której odgrywamy rolę. Najsłynniejsze systemy to m. in. "Dungeons & Dragons" (na kanwie, którego powstała seria gier "Baldur's Gate") czy " Cyberpunk 2020 " (studio CD Projekt tworzy na podstawie niego grę " Cyberpunk 2077 ").Oryginalny " Zew Cthulhu " został wydany w 1981 roku. Jego podstawą jest podręcznik, który opisuje mechanikę świata w uniwersum Lovecrafta, kości, kartka i długopis. To niezbędne minimum. Przebieg rozgrywki czyli tzw. sesja pozostaje w rękach (a raczej głowach) graczy i Mistrza Gry, który jest swoistym bogiem i narratorem opowiadający historię. Wpływ na losy bohaterów np. to ile zadają obrażeń przeciwnikom, zależy od rzutów kością.To, że uniwersum ma zagorzałych fanów w Polsce, wiemy już po wyniku zbiórki. Nowe wydanie nie będzie zwykłym tłumaczeniem z amerykańskiego oryginału, ale zostanie wzbogacone o scenariusze toczące się w Polsce. Wspierający odblokowali ich w sumie 13, będą się rozgrywać w różnych okresach historycznych i różnych miejscach naszego kraju.– Należy pamiętać, że "Zew Cthulhu" jest grą w klimatach horroru, zahaczającą o sprawy tajemnicze i nadprzyrodzone. Klimat "Zewu" dobrze oddają seriale " True Detective " albo "Stranger Things". W Polsce mamy bardzo wiele legend czy niewyjaśnionych wydarzeń historycznych, w takich klimatach są właśnie nasze scenariusze – mówi Lisowski. Trzeba przyznać, że zapowiadają się obiecująco.Idea internetowych zbiórek polega na zaufaniu, bo wpłacający tak naprawdę zapłacili za podręcznik i scenariusze, które dopiero zostaną wydane.– Aktywnie pracujemy nad tłumaczeniem, redakcją, oprawą graficzną, tak żeby gry trafiły do wspierających w połowie 2019 roku. Trochę później będzie można je dostać w dobrych sklepach z grami oraz księgarniach. Oczywiście planujemy dalszy rozwój linii i wydawanie wielu dodatków, rozszerzeń i scenariuszy do gry, zarówno dziejących się w Polsce, jak i w typowej dla Lovecrafta scenerii lat 20. XX wieku w USA – zapewnia Michał Lisowski z Black Monk.Sam podręcznik podstawowy będzie kosztował ok. 200 zł, a drukowane scenariusze będzie można będzie dodatkowo dokupić, znaleźć na stronie internetowej wydawnictwa albo stworzyć samemu, np. inspirując się książkami, filmami czy serialami pełnymi tajemnic. W tym właśnie tkwi potęga gier RPG - trudno się nimi z nudzić, bo każda rozgrywka jest inna, a fabułę wymyślają gracze.