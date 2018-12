Szef ludowców o tym, jak PiS przekonywało PSL do koalicji. "Proponowali nieistniejące stanowiska"

Władysław Kosiniak-Kamysz opowiedział "Faktowi" o tym, jak PiS próbowało przekonać PSL do koalicji w sejmikach. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ładysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że na poziomie żadnego z województw PSL nie weszło w koalicję z PiS. Stało się tak jednak w niektórych powiatach. Jak powiedział lider PSL, PiS chcąc przeciągnąć ludowców na swoją stronę, proponowało im nawet nieistniejące stanowiska.– U naszych radnych byli wszyscy politycy PiS. Jeździli w dalekie podróże, obiecywali złote góry, wszystko było na stole: ministrowie, spółki skarbu państwa, urzędy marszałkowskie.I gdyby była to tylko rozmowa, czy ktoś ma zostać marszałkiem czy nie, to pal sześć – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Agnieszką Burzyńską z "Faktu".I dodał: – To było wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Na szczęście jestem w tej komfortowej sytuacji, że mi nikt takich propozycji nie składał.– Najważniejsi politycy PiS proponowali naszym radnym nawet stanowiska, które nie istnieją. Na przykład wiceministra do spraw sadownictwa – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Faktem.Lider ludowców odniósł się też do nowej sytuacji w Sejmie, bez klubu Nowoczesnej . Kosiniak-Kamysz zapowiedział już jednak, że jego partia nie jest zainteresowana stanowiskiem wicemarszałka.– Dzisiaj się pojawiają sugestie, a jak ta Nowoczesna jest w takiej trudnej sytuacji to może wicemarszałek Sejmu dla PSL-u teraz. Dziękujemy bardzo, nie jesteśmy zainteresowani, nie przyjmiemy takiej oferty, ponieważ nie zachowano standardów na początku tej kadencji. Każdy klub, który się tworzy powinien mieć udział w prezydium Sejmu – powiedział szef PSL.źródło: " Fakt