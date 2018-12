Szybka reakcja. Rzeczniczka PiS komentuje wyrok w sprawie Kaczyński-Wałęsa

Taki obrót sprawy spodobał się PiS-owi i prezesowi. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

N

ajpierw wyrok gdańskiego sądu w sprawie konfliktu byłego prezydenta i prezesa PiS skomentował rzecznik tego pierwszego. Teraz głos w tej sprawie zabrała druga strona, która z takiego obrotu sprawy jest zadowolona.– Jesteśmy usatysfakcjonowani wyrokiem sądu. Nie było żadnych podstaw, by wysuwać takie oskarżenia, jakie wysuwał Lech Wałęsa wobec prezesa PiS – to słowa rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek, która skomentowała wyrok gdańskiego sądu.– Ufamy, że Lech Wałęsa wykona wyrok – dodała Mazurek. Przypomnijmy, sąd nakazał Lechowi Wałęsie opublikowanie przeprosin w radiu TOK FM, "Newsweeku", na łamach portalu gazeta.pl oraz na swoim facebookowym profilu.Proces dotyczył konfliktu między prezesem PiS a byłem prezydentem, który stwierdził, że to Jarosław Kaczyński nakazał lądowanie TU-154M w trudnych warunkach pogodowych, i to on doprowadził do śmierci 96 osób. Wałęsa sugerował też, że Kaczyński ma chorobę psychiczną.Dzisiejszy wyrok skomentował także rzecznik Lecha Wałęsy Mirosław Szczerba . Potwierdził on, że Wałęsa zamierza odwołać się od wyroku do Trybunału w Strasburgu.