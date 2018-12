Wyrok w procesie Kaczyński-Wałęsa. "Z wolności słowa trzeba korzystać odpowiedzialnie"

Lech Wałęsa musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za słowa o odpowiedzialności za katastrofę smoleńską. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

"Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moich wypowiedziach publicznych w okresie od kwietnia 2015 do maja 2017 roku sformułowałem wobec niego zarzuty, że Jarosław Kaczyński mając świadomość nieodpowiednich pogodowych panujących podczas lotu polskiej delegacji do Smoleńska wydał polecenie nakazania lądowania samolotu, czym doprowadził do katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku, a swoimi późniejszymi działaniami zmierzał do przerzucenia odpowiedzialności za katastrofę smoleńską na inne osoby. Tymi słowami naruszyłem dobre imię i godność osobistą pana Jarosława Kaczyńskiego. Lech Wałęsa"





ech Wałęsa musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za słowa o jego odpowiedzialności za katastrofę smoleńską. Sąd w Gdańsku zobowiązał Wałęsę do złożenia stosownych publicznych oświadczeń w mediach społecznościowych, w radiu i jednym z tygodników. Wyrok nie jest prawomocny.– Wolność słowa stanowi podstawę demokracje, ale wolność słowa nie jest wolnością absolutną – argumentowała sędzia Weronika Klawonn.– Wiemy, że Lech Wałęsa nie poznał treści ostatniej rozmowy braci Kaczyńskich – uzasadniała sędzia Klawonn. – Nie ma żadnych dowodów na to, że istnieje nagranie ostatniej rozmowy braci Kaczyńskich – dowodziła.– Wiedzę swą Wałęsa opierał jedynie na charakterystyce stosunków pomiędzy braćmi. To ciężkie oskarżenia – dodała sędzia Klawonn w uzasadnieniu.Jak wyjaśniła, sąd stanął przed bardzo trudnym zadaniem. – Takiej sprawy nie było w orzecznictwie polskim i europejskim. Do tego dotyczyła najbardziej znanych polityków w Polsce i tak drażliwego tematu, jak katastrofa smoleńska – mówiła.Sąd odrzucił wniosek prezesa PiS, który domagał się przeprosin za słowa Wałęsy, który zasugerował, że Kaczyński jest chory psychicznie. Wałęsa nie musi także zapłacić zadośćuczynienia finansowego 30 tys. złotych.Sędzia zwróciła przy tym uwagę na dyskurs publiczny Jarosława Kaczyńskiego. Chodziło o słowa o zdradzonych o świcie, organizowanie miesięcznic smoleńskich, mówienie w tym kontekście o przyszłym zwycięstwie.Oto treść pełnego oświadczenia, jakie musi opublikować Lech Wałęsa:Jarosław Kaczyński domagał się przeprosin i wpłaty 30 tys. zł na cele społeczne. W rozmowie z Onetem Wałęsa powiedział, że przeprosi Kaczyńskiego , ale pod jednym warunkiem, że prezes Kaczyński miałby przyznać, że uruchomił teczkę Bolka.6k1Przypomnijmy, że Lech Wałęsa napisał na Facebooku takie słowa: Moim zdaniem Jarosław Kaczyński ponosi największą odpowiedzialność za tragedię smoleńską , a także za niszczenie dorobku Solidarności – twierdzi Lech Wałęsa i nawołuje do tego, by jak najszybciej pozbawić Kaczyńskiego możliwości dalszego szkodzenia Polsce. Należy to jednak zrobić w sposób w sposób pokojowy i demokratyczny. Kaczyński z PiS-em musi jak najszybciej odejść dla dobra Polski i Polaków.