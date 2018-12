Pojawiła się nadzieja na śnieg. Mamy długoterminową prognozę pogody na święta

Przynajmniej w święta mógłby być śnieg... • Fot. Cezary Aszkiełowicz/Agencja Gazeta

Święta Bożego Narodzenia nieodmiennie kojarzą się nam ze śniegiem i mrozem. Jak na razie, za oknem trudno dopatrzeć się zimy. Jednak nowe mapy pogodowe dają nadzieję na białe święta, przynajmniej w niektórych miejscach.Jak pokazują prognozy na nadchodzące dni, temperatura będzie w Polsce stopniowo spadać i przynajmniej pod tym względem tegoroczny grudzień zacznie przypominać tradycyjny zimowy miesiąc.Długoterminowa prognoza pogody opracowana przez synoptyków z AccuWeather pokazuje, że tuż przed świętami sporo śniegu (nawet ponad 15 centymetrów), może spaść na południowym wschodzie naszego kraju.Według tych samych prognoz, w Wigilię temperatura maksymalna w większości kraju wyniesie od około -2 do 0 stopni, a w nocy spadnie do 6-8 stopni Celsjusza poniżej zera. Na południu Polski możliwe również opady śniegu. Najcieplej będzie w północnej cześć kraju, gdzie temperatura w dzień wyniesie około 1 stopnia, a w nocy spadnie do -3 stopni.Pierwszy dzień świąt zapowiada się podobnie jak Wigilia. Na wschodzie termometry pokażą -3 stopnie. Najcieplej będzie na wybrzeżu – 2 stopni na plusie. Co do śniegu, to niewielkie opady mogą pojawić się w całym kraju, bardziej intensywne będzie padać w górach.W drugi dzień świąt opady śniegu możliwe są na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna w dzień ma oscylować od -1 do 3 stopni Celsjusza, chłodniej ma być w górach. I to ostatni tak chłodny dzień w tym roku. W ostatnich dniach grudnia temperatura ma bowiem wzrosnąć nawet do 5-6 stopni.źródło: accuweather.com