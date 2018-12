Jednak prezydent nie doczytał. Andrzej Duda skasował wpis i przeprosił

Morał z prezydenckiego wpisu jest taki, żeby każdy tekst doczytać do końca. • Fot. Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta

eakcja na post Andrzeja Dudy była wręcz błyskawiczna. Prezydent przyznał się do tego, że nie przeczytał do końca tekstu, który polecił na Twitterze. A właśnie w jego drugiej części padły kontrowersyjne słowa o "IV Rzeszy" i "Sojedinionnych Sztatach Jewropy"."Przyznaję rację tym, których oburzyła druga część artykułu zamieszczonego na portalu Salon24.pl , który poleciłem kilka godzin temu. Był to błąd, wynikający z lektury pierwszej części tego artykułu. Nie podzielam poglądów i stylu wypowiedzi zawartej w 2 części. Błąd" – tak brzmi najnowszy wpis Andrzeja Dudy, poprzedni został skasowany.Przypomnijmy, chodzi o tekst opublikowany na portalu Salon24.pl, w którym "Wilk Miejski" opisywał problem emisji gazów cieplarnianych i dominującą w tym rolę niemieckiego przemysłu i energetyki. W pierwszej części pojawiły się także wyliczenia, co do konkretnych przedsiębiorstw energetycznych, emitujących najwięcej dwutlenku węgla.Jednak w tym przypadku, ważniejsza okazała się druga część tekstu, której jak się okazuje polski prezydent nie przeczytał. Autor nazwał w publikacji Niemcy "IV Rzeszą", a UE "Sojedinionnymi Sztatachami Jewropy". Jest tam też o "banksterach" i "pieskach kanapowych Pani Merkel".