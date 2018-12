"Polski prezydent chyba nie myśli o zdrowiu obywateli". Dziennikarka z Nowej Zelandii podsumowała Dudę

Nowozelandzka dziennikarka Cindy Baxter dla "Dziennika Zachodniego": Polski prezydent nie myśli o zdrowiu obywateli. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

#COP24 Katowice dzień czwarty. Porozmawiałem z Cindy Baxter, dziennikarką z Nowej Zelandii, która była nawet już na COP1. Pouczająca rozmowa nt. klimatu wkrótce na @zachodni @MarekTwarog @DorotaNiecko pic.twitter.com/UMUDZdMVeJ — Arek Nauka (@ArkadiuszNauka) December 6, 2018

yła na większości szczytów klimatycznych, śledzi sprawy smogu od lat, a także postępy rządów i polityków w tej kwestii. Przyjechała również do Katowic i udzieliła wywiadu "Dziennikowi Zachodniemu". – Powietrze w Katowicach jest kiepskie. Mój kolega się rozchorował, ma infekcję zatok – powiedziała. Dostało się też prezydentowi Dudzie.Cindy Baxter przyjechała do Polski na szczyt klimatyczny. I – jak można sądzić z krótkiego wywiadu, którego udzieliła "Dziennikowi Zachodniemu" – nie ma dobrego zdania ani o powietrzu na Śląsku, ani o o węglu, ani również o Andrzeju Dudzie."Polski prezydent chyba nie myśli o zdrowiu swoich obywateli, mówiąc że nie zrezygnuje z węgla" – powiedziała. Przypomnijmy, prezydent RP mówił podczas szczytu, że Polska ma zapasy węgla na 200 lat i trudno, żebyśmy z tego surowca całkowicie zrezygnowali. Jego słowa wielu uczestników odebrało z niedowierzaniem, ostro zareagował Greenpeace. "Świat bardzo skorzystałby na pozbyciu się węgla. Sądzę, że to uratowałoby miliony istnień na świecie każdego roku. Polska nie będzie odporna na efekty zmian klimatycznych. Wszyscy musimy zrezygnować z węgla" – uważa Cindy Baxter.Dziennikarka z Nowej Zelandii przyznała, że powietrze w Katowicach jest kiepskie, a jej kolega się rozchorował i ma infekcję zatok. "Tak działa na niego zanieczyszczone powietrze. Inny znajomy zajmuje się mierzeniem zanieczyszczenia i znacznie przekracza ono tu normy bezpieczeństwa WHO. To jest problem. To jest jeden z problemów związanych z węglem" – stwierdziła.źródło: "Dziennik Zachodni"