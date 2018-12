"Wałęsa wciąż walczy". Zachodnie media komentują strój byłego prezydenta na pogrzebie Busha

Lech Wałęsa przez cały dzień chodził po Waszyngtonie w koszulce z napisem "Konstytucja". W tym samym stroju wziął udział w uroczystościach pogrzebowych. • Fot. Twitter.com/PresidentWalesa

ie tylko w polskich mediach przetoczyła się dyskusja na temat koszulki z napisem "Konstytucja", którą na pogrzeb George'a H.W. Busha założył Lech Wałęsa. Nietypowy strój byłego polskiego prezydenta zauważyły też największe agencje na zachodzie. Tłumaczą, że Wałęsa nie przerwał walki o podstawowe zasady demokracji."Założyciel polskiego ruchu antykomunistycznego 'Solidarność' uczestniczył w pogrzebie prezydenta George'a HW Busha w Waszyngtonie w koszulce z napisem "Konstytucja", symbol walki politycznej w ojczyźnie przeciwko populistycznemu rządowi" – podała agencja Associated Press. I choć można by w tym momencie postawić kropkę, to AP tłumaczy Wałęsę.AP przypomina, że część rodaków Wałęsy skrytykowała strój Wałęsy dowodząc , że pogrzeb nie jest dobrym czasem i miejscem na polityczne demonstracje. "Wałęsa powiedział, że koszulka, którą nosił pod ciemnym garniturem, była jego osobistym gestem pożegnania z przywódcą USA, który walczył o wolność, walczył o prawdę i uczciwość" – wyjaśnia dziennikarz AP.I przytacza słowa byłego prezydenta, które wypowiedział do polskich dziennikarzy przed pogrzebem Busha: "Kiedy mówię do widzenia, chcę powiedzieć, że walka trwa, że ​​zlekceważyliśmy demokrację w Polsce, pozwoliliśmy wygrać populistom i demagogom. A dzisiaj mamy kłopoty".Associated Press nie jest jedyna, która skomentowała strój Lecha Wałęsy. O jego walce z populistami o wolność o poszanowanie demokracji w Polsce pisały też takie dzienniki, jak "Washington Post" i "New York Times".źródło: AP