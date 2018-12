Kiedyś z Korwin-Mikkem, teraz w Radiu Maryja. Kim jest Stanisław Michalkiewicz, który obraził ofiarę księdza pedofila?

Publicysta Radia Maryja przypomniał o sobie skandalicznymi słowami pod adresem ofiary księdza pedofila. • Fot. Łukasz Krajewski/Agencja Gazeta

ublicysta Radia Maryja przypomniał o swoim istnieniu obrażając ofiarę gwałtu dokonanego przez księdza, porównując odszkodowanie jakie dostała za popełnioną zbrodnię do wynagrodzenia prostytutki. Kim jest Stanisław Michalkiewicz i jaka jest jego przeszłość?Na skandaliczne słowa publicysty toruńskiej rozgłośni zareagował jego syn Mateusz Michalkiewicz , który przeprasza ofiarę gwałtu dokonanego przez księdza za wypowiedź swojego ojca."Umniejszanie, czy wręcz negowanie, krzywdy, jakiej Pani doznała, przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, których doświadczyła Pani jako dwunastoletnie dziecko, dziewczynka uczęszczająca do szóstej klasy szkoły podstawowej, urąga elementarnym zasadom sprawiedliwości. Dzięki Pani odwadze przełamana zostaje zmowa milczenia na temat pedofilii w polskim Kościele. Dzięki Pani odwadze przełamywane są niezrozumienie i pogarda dla ofiar seksualnej przemocy" – napisał w liście otwartym Michalkiewicz junior.Patrząc na przeszłość Stanisława Michalkiewicza , taka wypowiedź niestety wpisuje się w jego poglądy. Michalkiewicz jest z z wykształcenia prawnikiem i dziennikarzem. W 1969 roku ukończył studia na UMCS-ie, a trzy lata później na Uniwersytecie Warszawskim. Był także jednym z założycieli Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.Od końcówki lat 70-tych związany z podziemnym i wydawnictwami oraz opozycją prasą. W 1987 współtworzył Ruch Polityki Realnej (którego prezesem został Janusz Korwin-Mikke), przekształconego później w partię Unia Polityki Realnej.W latach 1991-1993 zasiadał w Trybunale Stanu. Wielokrotnie bez powodzenia startował w wyborach do Sejmy, Senatu oraz Parlamentu Europejskiego. W 2009 roku zrezygnował z członkostwa w UPR-ze.Swoje teksty publikuje na łamach prawicowej prasy oraz portali, w tym w mediach Tadeusza Rydzyka. 29 marca 2006 na antenie Radia Maryja wygłosił felieton, który Rada Etyki Mediów i Marek Edelman uznali za antysemicki. Wtedy Prokuratura Rejonowa w Toruniu umorzyła postępowanie.