Poruszający list syna prawicowego publicysty. Przeprasza ofiarę gwałtu za oburzający komentarz ojca

Syn prawicowego publicysty stanowczo odcina się od jego słów na temat zgwałconej przez księdza nastolatki. • Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta

S

tanisław Michalkiewicz obraził ofiarę gwałtu dokonanego przez księdza, porównując odszkodowanie jakie dostała za popełnioną zbrodnię do wynagrodzenia prostytutki. Teraz syn prawicowego publicysty w liście otwartym przeprasza kobietę za słowa swojego ojca. "Stało się coś złego i muszę coś z tym zrobić" – napisał Mateusz MichalkiewiczZaczęło się od wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza , który porównał ofiarę księdza pedofila do prostytutki, która za pieniądze, jakie po latach kobieta dostała w ramach zadośćuczynienia oddałaby się kilka razy gratis. Te słowa wzburzyły opinię publiczną, a publicysta Radia Maryja i prawicowych pism spotkał się z wielkim hejtem pod swoim adresem.Od obrzydliwej wypowiedzi odciął się również jego syn, Mateusz Michalkiewicz. Wystosował list otwarty, w którym odcina się od poglądów ojca i pragnie serdecznie przeprosić ofiarę gwałtu za słowa, które wypowiedział Stanisław Michalkiewicz i które zapewne sprawiły dodatkowy ból."Umniejszanie, czy wręcz negowanie, krzywdy, jakiej Pani doznała, przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, których doświadczyła Pani jako dwunastoletnie dziecko, dziewczynka uczęszczająca do szóstej klasy szkoły podstawowej, urąga elementarnym zasadom sprawiedliwości" – przekonuje syn publicysty Zachowanie ojca nazywa niegodnym. "Dzięki Pani odwadze przełamana zostaje zmowa milczenia na temat pedofilii w polskim Kościele. Dzięki Pani odwadze przełamywane są niezrozumienie i pogarda dla ofiar seksualnej przemocy" – dziękuje kobiecie Mateusz Michalkiewicz.W październiku Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał wyrok w sprawie odszkodowania dla ofiary księdza ze zgrupowania Towarzystwa Chrystusowego. Zakon miał wypłacić milion złotych kobiecie, która jako dziecko była gwałcona i molestowana seksualnie przez księdza.źródło: "Gazeta Wyborcza"