Janusz Palikot ma kłopoty z prawem. Polityk unika stawienia się w prokuraturze

Janusz Palikot ma problemy z prawem, ale nie stawia się na wezwania prokuratury. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

anusz Palikot ma problemy z prawem. Prokuratura bardzo chce go przepytać, ale były polityk i biznesmen nie stawia się na wezwania. W tle jest afera z gigantyczną kwota niezapłaconego podatku. Janusz Palikot od pewnego czasu nie jest już aktywnym politykiem i nie chroni go immunitet, więc jak każdy obywatel powinien stawiać się na każde wezwanie policji i prokuratury. Powinien, ale tego nie robi. I to pomimo licznych wezwań na przesłuchanie. Ogranicza się do wysłania swojego pełnomocnika.A sprawa wygląda poważnie. Palikot po sprzedaży jednej ze swoich fabryk alkoholu powinien zapłacić milion złotych podatku. Według organów ścigania, nie zrobił tego. Prokuratura - jak donosi radio RMF FM - rozważa przymusowe doprowadzenie Janusza Palikota na przesłuchanie.źródło: RMF FM