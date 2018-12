"Była piękną postacią naszego ruchu". Tak Jarosław Kaczyński wspomina Jolantę Szczypińską

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ciepłych słowach wspominał zmarłą posłankę Jolantę Szczypińską. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

o była osoba, o której można było powiedzieć, że była piękną postacią naszego ruchu – tak na antenie TVP Info prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o zmarłej posłance Jolancie Szczypińskiej. – Była wyjątkowo dobra – dodał w krótkim wspomnieniu poświęconym jego wieloletniej współpracowniczce i przyjaciółce.Jak informowaliśmy w naTemat.pl , w sobotę w południe poinformowano o śmierci posłanki Jolanty Szczypińskiej . Z informacji pojawiających się w mediach wynika, iż zmagała się ona z niezwykle poważnymi powikłaniami po przebytym niedawno zabiegu.Szczególnie poruszony śmiercią Jolanty Szczypińskiej jest prezes Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka była nie tylko wieloletnią partyjną współpracowniczką Jarosława Kaczyńskiego, uchodziła także za osobę należącą do wąskiego grona jego prawdziwych przyjaciół.– To była osoba, o której można było powiedzieć, że była piękną postacią naszego ruchu. Pomimo choroby, cierpień, działała z całą energią i zachowywała radość życia. Była wyjątkowo dobra – mówił Jarosław Kaczyński o Jolancie Szczypińskiej na antenie TVP Info – Potrafiła pomagać innym cierpiącym. Była solidarna wobec tych, których spotykała krzywda. Jej śmierć była przedwczesna. To bardzo smutna wiadomość i przyjmujemy to jako ciężki cios – dodał prezes PiS.źródło: TVP Info