Tony Stark jest umierający, a Kapitan Ameryka płacze. Juz jest zwiastun czwartych "Avengersów"

Trailer do czwartej części "Avengersów" zelektryzował fanów serii • Fot. Kadr z zwiastuna do filmu "Avengers: Endgame"

Z

Fot. Marvel / materiały prasowe

ałamany Tony Stark, który utknął w Kosmosie, płaczący Kapitan Ameryka, świat bez połowy ludzkości – to czeka nas w czwartej części przebojowych "Avengers". Marvel pokazał już zwiastun długo oczekiwanego filmu. Znamy też już jego tytuł.Na to czekali wszyscy fani MCU, czyli serii o superbohaterach Marvela . W końcu światło dzienne ujrzał pierwszy, długo oczekiwany zwiastun czwartej części "Avengers".Film zatytułowany "Avengers: Endgame" (co można przetłumaczyć, jako "Avengers: Koniec") będzie bezpośrednią kontynuacją "Avengersów: Wojny bez granic" , których w polskich kina oglądać mogliśmy w kwietniu tego roku.Przypomnijmy, że otwarta końcówka trzeciej części przyprawiła fanów o dreszcze: (UWAGA, SPOILERY!) Thanos zdobył bowiem wszystkie Kamienie Nieskończoności i spełnił swoją groźbę o likwidacji części populacji. W pył rozpadła się połowa ludzkości, w tym również część samych Avengersów: Czarna Pantera , Spiderman czy Doktor Strange, a także Strażnicy Galaktyki.Zwiastun do "Avengers: Endgame" pokazuje bohaterów po tej tragedii. Tony Stark utknął w Kosmosie i jest na skraju śmierci, a załamani superbohaterowie, którym udało się ocaleć – z Kapitanem Ameryką na czele – obmyślają plan pokonania Thanosa.Widzimy też dawno niewidzianego Hawkeye'a w mrocznym wydaniu oraz Ant-Mana, którego drugą część przygód Marvel zaprezentował w sierpniu."Avengers" to najbardziej dochodowe filmy ze stajni Marvela. Sama "Wojna bez granic" zarobiła na świecie ponad dwa miliardy dolarów i stała się czwartym najbardziej kasowym tytułem w historii kina.Więcej zarobiły tylko "Avatar" i "Titanic" (oba Jamesa Camerona) oraz "Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy". W samej Polsce film też był wielkim hitem – obejrzało go ponad milion widzów. "Avengers: Endgame" może spokojnie pobić te rekordy.Premiera czwartych "Avengersów" w Polsce już 25 kwietnia 2019 roku.