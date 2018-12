Duda zapalił w Pałacu chanukowe świece. I się zaczęło: "Polski już nie ma"

Andrzej Duda zapalił w Pałacu Prezydenckim chanukowe świece. • Fot. Grzegorz Jakubowski / Kancelaria Prezydenta RP





Żydzi polscy to wielka polska tradycja, to przeszło tysiąc lat naszej wspólnej historii – mówił w niedzielny wieczór Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji święta Chanuki. Prezydent wyraził radość, że Polacy i Żydzi mogą ten dzień obchodzić razem. Pod postem Kancelarii Prezydenta na Twitterze wielu "prawdziwych Polaków" tej radości nie podzieliło.Antysemicki hejt wylał się w internecie, gdy Kancelaria Prezydenta zaprezentowała, jak Andrzej Duda wraz z żoną Agatą obchodzili święto Chanuki. Prezydent wziął udział w uroczystym zapaleniu chanukowej świecy.– Bardzo dziękuję, że możemy w to święto, święto Chanuki – w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – spotkać się jako wspólnota ludzi mieszkających w Polsce, jako wspólnota tych, którzy stanowią polskie społeczeństwo, którzy chcą być razem – mówił Duda.Prezydent przypomniał, że 11 listopada nadał pośmiertnie Ordery Orła Białego dwóm polskim Żydom - "Baruchowi Steinbergowi, naczelnemu rabinowi Wojska Polskiego, zamordowanemu przez NKWD w Katyniu, jako polski żołnierz, polski oficer" oraz Januszowi Korczakowi, wspaniałemu wzorowi humanizmu i opieki nad najmłodszymi" – czytamy w komunikacie kancelarii głowy państwa Ale pod postem KPRP zaczęła się prawdziwa jatka. "Hańba, do dymisji", "Przynosicie wstyd Polsce", "W Polsce chodzimy na roraty", "Najwyższy czas się nawrócić panie prezydencie, w naszej polskiej tradycji jest teraz Adwent", Tu jest POLSKA, a nie polin" – to tylko te delikatniejsze z komentarzy.Niektórzy internauci transmisję z uroczystości w Pałacu Prezydenckim zobaczyli w TVP Info. I też podzielili się swoim "przemyśleniem"."Polski już nie ma" – skomentował internauta, przedstawiający się cytatem z Dmowskiego: "Jestem Polakiem - więc mam obowiązki polskie!". Jemu i wszystkim hejterom odpowiedział poseł PiS Paweł Lisiecki, pytając, czy rano byli na mszy roratniej.Pytanie to z kolei było o tyle nietrafione, że roraty w adwencie oprawiane są w dni powszednie.To nie pierwsza taka fala nienawiści związana ze świętem Chanuki. Podobnie było parę dni temu, gdy zapowiedziano, że Sejm uczci żydowskie święto Poświęcenia