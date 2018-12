Nowe informacje o zdrowiu Kaczyńskiego. Wygląda na to, że operacja jest nieunikniona

Jarosław Kaczyński przejdzie prawdopodobnie w styczniu operację. • Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta

P

rezes PiS najpewniej jeszcze w styczniu przejdzie operację kolana – wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. – Operacja jest planowana i nie da się jej uniknąć – mówi portalowi polityk z otoczenia lidera PiS.– Z nogą Jarosława Kaczyńskiego jest już lepiej, rehabilitacja przynosi efekty i może już w miarę normalnie funkcjonować przez kilka godzin: siedzieć na spotkaniach i chodzić niewielkie dystanse – podkreślił polityk.Nieoficjalnie mówi się o terminie styczniowym, ponieważ późneij zwyczajnie może nie być na to czasu. W maju odbędą się wybory do Europarlamentu, a kilka miesięcy później do Sejmu. Przed nami więc gorący rok wyborczy.– Prezes chce być w pełni sił i mieć sprawne kolano – mówi nam współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Operacja miałaby polegać na wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego.Przypomnijmy, że w pierwszej połowie 2018 roku Kaczyński na ponad miesiąc trafił do szpitala wojskowego przy ul. Szaserów. Wyszedł z niego dopiero po 40 dniach w czerwcu. Wtedy na operację się nie zdecydowano, skończyło się na doraźnym leczeniu. W międzyczasie pojawiło się mnóstwo plotek dotyczących zdrowia polityka Zabiegi jednak były na tyle skuteczne, że Kaczyński często porusza się bez kul.źródło: Wirtualna Polska