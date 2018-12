"Mają mnie w niej pochować". Wałęsa "drażni Konstytucją" w wielu miejscach świata

Lech Wałęsa w koszulce z napisem "Konstytucja" objeżdża cały świat. Tu podczas wizyty w Egipcie. • Fot. Facebook.com / Lech Wałęsa

Z

Były prezydent na lotnisku w Warszawie przed odlotem na uroczystości pogrzebowe George'a Busha seniora. • Fot. Facebook.com / Lech Wałęsa

Podpis Lecha Wałęsy pod "Konstytucją" podczas manifestacji w Gdańsku. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

Po raz pierwszy w takim t-shircie. • Fot. Facebook.com / Lech Wałęsa

W Europejskim Centrum Solidarności. • Fot. Facebook.com / Lech Wałęsa

Podczas wizyty w Peru, gdzie został uhonorowany kolejnym tytułem doktora honoris causa. • Fot. Facebook.com / Lech Wałęsa

W Egipcie. • Fot. Facebook.com / Lech Wałęsa

Spotkanie z młodzieżą z Palermo i z Gdańska. • Fot. Facebook.com / Lech Wałęsa

Fot. Facebook.com / Lech Wałęsa

Lech Wałęsa w lokalu wyborczym w Gdańsku podczas I tury wyborów samorządowych. • Fot. Twitter.com / Mirek Szczerba

Lech Wałęsa oddaje głos w II turze wyborów samorządowych. • Fot. Twitter.com / Kamil Sikora

75. urodziny Lecha Wałęsy w Operze Bałtyckiej. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

Były prezydent na spotkaniu z Georgette Mosbacher 30 września. • Fot. Facebook.com / Lech Wałęsa

aczęło się od tego, że latem działacze KOD-u zaczęli w koszulki z napisem "Konstytucja" ubierać różne pomniki – a to Neptuna w Gdańsku, a to nawet Lecha Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. O tych akcjach i o policyjnych interwencjach z nimi związanych zrobiło się głośno, co sprawiło, że koszulki z "Konstytucją" stały się popularne.Gdy na pogrzeb George'a Busha taką koszulkę założył Lech Wałęsa, oburzone były osoby nie tylko z prawej strony politycznej sceny. Dr Stanisław Krajski, specjalista od etykiety, w rozmowie z naTemat nie krył, że jego zdaniem były prezydent przekroczył granice – Nie można robić manifestacji politycznych na pogrzebie. To uwłacza zmarłemu, obniża szacunek, rangę – tłumaczył ekspert w rozmowie z Adamem Nowińskim Wałęsa jednak nie dostrzegł w tym nic niestosownego – stwierdził, że ma zamiar tak długo nosić koszulki z "Konstytucją", dopóki w Polsce będzie łamane prawo.A zaczęło się to na początku wakacji.3 lipca przed gmachem Sądu Okręgowego w Gdańsku odbyła się manifestacja przeciwko wchodzącej w życie ustawie o Sądzie Najwyższym. Lech Wałęsa złożył podpis pod usypanym z piasku napisem – z tą samą grafiką, którą znamy z koszulek. Sam t-shirt były prezydent wdział po raz pierwszy 3 września.Przynajmniej tego dnia po raz pierwszy pochwalił się tym na Facebooku.A potem to już poszło...Kto choć raz odwiedził profil Lecha Wałęsy, ten wie, że dziennie lądują na nim dziesiątki zdjęć z przeróżnych spotkań – najczęściej z jego biura, czasem z jakichś podróży.Dość często nieostrych.I - co tu kryć - zazwyczaj takich, na których Lech Wałęsa robi nieco za... misia w Zakopanem.Najgłośniej było o tych fotografiach w koszulce "Konstytucja" z I i II tury wyborów samorządowych.I choć od września na profilu Wałęsy pojawiły się setki zdjęć dokumentujących jego spotkania, rozmowy i podróże, to nie zawsze były prezydent występował w tym czasie w słynnym t-shircie.Na przykład na swoje urodziny oraz na spotkanie z ambasador USA Lech Wałęsa założył tradycyjną koszulę.Wałęsa pytany, jak długo zamierza nosić koszulki z "Konstytucją", oświadczył: "Nawet do trumny, jeśli bym przedwcześnie zszedł, mają mnie w tym pochować".