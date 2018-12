Wymowny polityczny gest Steczkowskiej na koncercie. Wylała się na nią fala hejtu

Justyna Steczkowska przykuła wzrok białą koszulą z napisem "Konstytucja". • Fot. Łukasz Krajewski / Agencja Gazeta

d jakiegoś czasu "Konstytucja" to słowo, które często pada w ramach protestu przeciwko rządom PiS. Stało się hasłem wykrzykiwanym podczas manifestacji przeciwników władzy, ale także popularnym nadrukiem na koszulkach. Tym razem użyła go – w niecodzienny sposób – Justyna Steczkowska podczas koncertu.Steczkowska wystapiła na koncercie w białej koszuli, która wyglądała z przodu, jakby była zakrwawiona. Z tyłu zaś fani mogli zobaczyć, także w kolorze krwi, napis "Konstytucja". Jak wynika z hasztagów, które zamieściła Steczkowska w poście na Instagramie, wizerunek miał nawiązywać do piosenki Grzegorza Ciechowskiego "Moja krew".Internauci w komentarzach pod postem reagowali różnie. Część opinii była pozytywna: "Brawo Justyna! Nie słuchaj tych co obrzucają błotem. To zwykłe trolle internetowe z papką medialną zamiast mózgu"; "Brawo wszystkim, którzy uważają, że scena nie ma prawa wypowiedzieć się w kwestii polityki radzę niech prześledzą jej historię. Ignoranci"."Piękny napis, tylko po co? (...) Róbcie muzykę, a nie politykę. Skoro pani zaczęła z polityką, to ja już nie kupię Pani płyty i tym bardziej nie pójdę na koncert"; "Oto, jak można stracić szacunek w sekundę" - utyskiwali inni.Najpopularniejszą znaną postacią, która występuje ubrana w koszulki i bluzy z napisem Konstytucja jest Lech Wałęsa . Były prezydent poleciał w takim stroju na pogrzeb George'a Busha . Jak powiedział były prezydent w rozmowie z Radiem Zet, miał 50 koszulek z Konstytucja, ale połowę rozdał. I dodał, że jeśli sytuacja w Polsce się nie poprawi, chce "być w koszulce z Konstytucją pochowany i spalony".