Wałęsa poleciał z Dudą. Swoim ubiorem na lotnisku doprowadził prawicę do furii

Lech Wałęsa przywdział na lot do Waszyngtonu strój, w którym widzieliśmy go w ostatnich miesiącach. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

L

W oczekiwaniu na lotnisku w Warszawie na lot do Waszyngtonu. pic.twitter.com/FsAr24Q0po — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) 4 grudnia 2018

Przecież taki strój to obraza zmarłego i jego rodziny.

Nienawiść do Polski silniejsza niż wszystko inne...

Nie zdziwiłabym się gdyby dyskretnie poproszono nienawistnika by wdział stosowne do sytuacji odzienie.

Może to tylko strój na noc do samolotu . — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 4 grudnia 2018

Wzdęcia to jedna z najczęstszych dolegliwości dotykających układ pokarmowy, związana z nieprawidłowym trawieniem i źle dobraną dietą. Borykają się z nią osoby w każdym wieku. W naszej ofercie dostępne są specjalne preparaty, leki, suplementy diety, tabletki, pic.twitter.com/lyVNqQqRXL — Cezary „Trotyl” Gmyz (@cezarygmyz) 4 grudnia 2018

Strój Lecha Wałęsy na pogrzeb prezydenta USA...



Sorry, ale trudno w tej sytuacji nie przyznać racji tym, co nazywają go "obciachem eksportowym". Prezydent RP zabiera go na pokład, a ten nawet przy takiej okazji nie umie się zachować... pic.twitter.com/IQnhynU1ql — Samuel Pereira (@SamPereira_) 4 grudnia 2018

Gdzież to niektórzy trzymają Konstytucję pic.twitter.com/Hjw6Iy5csg — Marcin Kędryna (@marcin_kedryna) 4 grudnia 2018

ech Wałęsa zamieścił w nocy zdjęcie z lotniska, gdzie oczekiwał na wylot do Waszyngtonu na pogrzeb George'a Busha. Były prezydent poleciał do USA wspólnie z Andrzejem Dudą. I jak łatwo się domyślić – wszyscy zastanawiali się, czy ubiór Wałęsy będzie zgodny z zapowiedziami.Lech Wałęsa jest tylko jeden. Trudno wyobrazić sobie kogoś innego na jego miejscu, który: wielokrotnie wcześniej ostro krytykując Andrzeja Dudę, prosi go o wspólny lot na pogrzeb prezydenta Busha seniora i do tego przywdziewa prowokacyjną dla obozu dobrej zmiany koszulkę z napisem "Konstytucja". Bo tylko tak Wałęsa pokazywał się publicznie w ostatnich miesiącach.I pozostał wierny temu wizerunkowi nawet lecąc na pogrzeb George'a Busha.Jak łatwo się domyślić, ubiór Lecha Wałęsy szeroko komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. Można powiedzieć, że był prawdziwym nocnym hitem, zwłaszcza wśród prawicowej części Twittera.Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz oceniła, że taki strój Wałęsy to "obraza dla zmarłego i jego rodziny". "Nienawiść do Polski silniejsza niż wszystko inne... Nie zdziwiłabym się gdyby dyskretnie poproszono nienawistnika, by wdział stosowne do sytuacji odzienie. Może to tylko strój na noc do samolotu" – oceniła parlamentarzystka PiS.Korespondent TVP w Berlinie Cezary Gmyz kpił, odnosząc się do, tego jak koszulka leżała na Wałęsie. "Wzdęcia to jedna z najczęstszych dolegliwości dotykających układ pokarmowy, związana z nieprawidłowym trawieniem i źle dobraną dietą" – napisał prawicowy publicysta.Samuel Pereira, redaktor naczelny portalu TVP Info, ocenił, że trudno nie przyznać racji tym, którzy nazywają Wałęsę "obciachem eksportowym". Zdaniem Pereiry, były prezydent pokazał w ten sposób, że nie umie się zachować nawet w takiej sytuacji jak pogrzeb George'a Busha Uważany za współtwórcę wyborczego sukcesu Andrzeja Dudy Marcin Kędryna krótko skomentował outfit Wałęsy. "Gdzież to niektórzy trzymają Konstytucję" – napisał.Strój Wałęsy jest zgodny z jego zapowiedziami. W rozmowie z Polsat News były prezydent zadeklarował, że poleci ubrany tak, jak ostatnio się ubierał Były prezydent poleciał z Andrzejem Dudą małym samolotem Gulfstream G550 . Trudno było uniknąć tam bezpośredniego kontaktu i obaj politycy zapewne, chcąc nie chcąc, oddali się pogawędce.