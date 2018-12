"To jest ohydne!" Rodzina prałata Jankowskiego zapowiada pozwanie dziennikarzy

Więcej zdjęć (2) Siostry księdza Jankowskiego zapowiadają pozew za reportaż Dużego formatu o domniemanej pedofilii prałata. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

S

iostry Henryka Jankowskiego zapowiadają pozew przeciwko "Gazecie Wyborczej" za tekst o domniemanej pedofilii słynnego prałata z gdańskiej parafii św. Brygidy. Poinformował o tym Wirtualną Polskę przyjaciel rodziny księdza Jankowskiego.Mowa o Grzegorzu Pellowskim, znanym w Gdańsku piekarzu i cukierniku . – Jestem w stałym kontakcie z rodziną. Sprawa została już zlecona kancelarii prawnej. Chodzi o trzy siostry Henryka Jankowskiego. Panie są oburzone tekstem, bo to rzutuje na całą rodzinę. To będzie proces o naruszenie dóbr osobistych – powiedział Pellowski Wirtualnej Polsce.Pellowski sam pomaga w przygotowaniu pozwu. – Ja im pomogę. Jak będą zeznania, to będę składał. Z księdzem prałatem byliśmy bardzo blisko. Ja pedofilii nie widziałem. Znałem księdza z dobrej strony. On był w latach 80. bohaterem. To prałat dawał wsparcie "Solidarności". On chodził na msze do stoczni, co przecież groziło nawet śmiercią. Takie to były czasy. Spisywał testament przed wyjściem – powiedział.– Ta pani [Barbara Borowiecka - red.] mogła ujawnić wtedy, że ma coś do powiedzenia. A nie teraz, jak on zmarł i nie może się bronić. To jest ohydne! To jest taniec na trumnie księdza prałata. O zmarłych się źle nie mówi – oburza się Pellowski.Reportaż "Dużego Formatu" o domniemanych gwałtach i molestowaniu przerwał zmowę milczenia ws. prałata Jankowskiego w jego gdańskim środowisku.Wypowiedziała się między innymi Lidia Makowska, gdańska działaczka kulturalna . Jak stwierdziła na łamach Wirtualnej Polski, zachowanie księdza było "strasznie obleśne", a o jego gwałtach słyszała już w 1993 r., jednak zabrakło jej odwagi, by powiadomić organy ścigania.Bohaterka reportażu "Dużego Formatu" Barbara Borowiecka opowiedziała potem w TVN24 o drastycznych szczegółach zachowania prałata Jankowskiego. Równie wstrząsające wypowiedzi Borowieckiej zamieścił poniedziałkowy "Newsweek" . – Uciekałam przed nim, a on biegł za mną i w biegu się onanizował – powiedziała na łamach tygodnika.źródło: Wirtualna Polska