Wielki sukces polskiej firmy IT! Usecrypt zdobywa uznanie międzynarodowych inwestorów

Izraelscy eksperci z wiodących cyberagencji wojskowych dołączają do zespołu Usecrypt. • Fot. Twitter / UseCrypt

W

Zainteresowanie spółką wyrazili zagraniczni inwestorzy – w tym izraelsko-amerykański fundusz VC. • Fot. UseCrypt

Israel Levinson • Fot. UseCrypt

Artykuł powstał we współpracy z UseCrypt.

cześniej udało im się zdobyć uznanie firmy EY Polska, która zaprosiła UseCrypt do programu akceleracyjnego dla najbardziej innowacyjnych technologii – EYnovation Polska. Dziś do ich zespołu dołączają eksperci z izraelskiej armii, którzy uwierzyli w międzynarodowy sukces polskiej firmy.Od razu warto nadmienić, że izraelscy eksperci to prawdziwi specjaliści w swoim fachu. Israel Levinson i Michael Ifargan łącznie mają za sobą 42 lata służby w armii Izraela, natomiast drugi z wymienionych oficerów to były podpułkownik agencji bezpieczeństwa danych IDF, z 25-letnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa danych wojskowych.– Wierzymy, że UseCrypt ma szansę stać się kolejnym liderem na światową skalę. Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do projektu i wykorzystać nasze doświadczenie, aby wesprzeć najbezpieczniejszą, masowo zastosowaną technologię szyfrowanej komunikacji – mówi Ifargan.Sercem technologii UseCrypt jest innowacyjna technologia HKVM, gwarantująca bezpieczeństwo niespotykane dotąd w innych aplikacjach.– W dużym skrócie polega ona na złamaniu klucza prywatnego na dwie części. Użytkownik ma ten klucz do szyfrowania i rozszyfrowywania, i tylko na jego stacji roboczej (telefon, czy komputer), odbywa się szyfrowanie. Administrator, dostawca chmury lub producent nic nie widzi. Nie ma technicznej możliwości podejrzenia pańskich danych – wyjaśniał Paweł Makowski z UseCrypt w rozmowie z naTemat Rozwiązania stosowane przez UseCrypt zostały docenione przez doceniona przez magazyn Computerworld i nagrodzona tytułem "Best in Cloud 2018". Co więcej, współpracę z firmą nawiązał również EYnovation Polska - program akceleracyjny EY Polska dla najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się technologii.Jej potencjał zauważyli również wspomniani izraelscy eksperci ds. bezpieczeństwa informacji. mówi Israel Levinson, były oficer ochrony wojskowej, posiadający ponad 17-letnie doświadczenie w izraelskiej armii, dołączył do Rady Nadzorczej UseCrypt.– Kiedy odkryliśmy UseCrypt byliśmy zdumieni praktycznością zbudowanego przez firmę systemu. Korzystając z naszego doświadczenia i technologii UseCrypt, możemy oferować najbardziej innowacyjne narzędzie bezpiecznej komunikacji – mówi Levinson.Nawiązanie współpracy z przedstawicielami izraelskich agencji bezpieczeństwa i powołanie do Rady Nadzorczej firmy ekspertów – Israela Levinsona oraz Michaela Ifargana, zbiegło się w czasie z objęciem 10 proc. akcji polskiej firmy przez Lazar Vision Fund, amerykańsko-izraelski fundusz private equity. To już drugi inwestor instytucjonalny w spółce. Na początku roku do akcjonariatu Usecrypt dołączyło jedno z wiodących polskich TFI inwestujących w wysokie technologie.– Zabezpieczenie rządowych oraz korporacyjnych danych stanowi dziś główny problem – podkreśla Ifargan. – Większość ataków koncentruje się na aparacie telefonicznym. To właśnie on jest najsłabszym ogniwem – dodaje.– To właśnie zabezpieczenie historii rozmów i wiadomości na telefonie oraz zagwarantowanie pełnej poufności przesyłanych danych dzięki przekazaniu krytycznej części kluczy szyfrujących użytkownikowi wyróżnia Usecrypt na tle konkurencji, a użytkownikom przywraca prywatność. Od dziś również globalnie – podsumowuje Israel Levinson.