Śmierć Roksany była nieszczęśliwym wypadkiem? Mieszkańcy Skarszew mają wątpliwości

W

ciąż nie wiadomo, jak zginęła 24-letnia Roksana R. ze Skarszew. Trwa śledztwo, policja ma swoją hipotezę, a wiele wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Jednak sąsiedzi kobiety mają wątpliwości, że kobieta wjechała do jeziora przez przypadek. Ciało 24-letniej Roksany R. nurkowie znaleźli w samochodzie na dnie jeziora Borówno Wielkie w pobliżu Skarszew w województwie pomorskim. Kobieta dwa dni po swoim ślubie wyszła 3 grudnia rano ze swojego domu w Skarszewach, do męża już nie wróciła W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Gdańsku ujawniła wyniki sekcji zwłok : przyczyną śmierci było utonięcie. Trzeba jednak poczekać na wyniki badań, w tym toksykologicznych.Policja ma już hipotezę dotyczącą śmierci 24-latki. Najprawdopodobniej był to tragiczny wypadek: Roksana uderzyła autem w przeszkodę, w wyniku czego straciła panowanie nad kierownicą i wpadła do wody. W pobliżu jeziora znaleziono bowiem małe fragmenty karoserii czerwonego volkswagena Roksany.W taką wersję wydarzeń nie wierzą jednak mieszkańcy Skarszew. Dlaczego? Bo żeby dojechać do jeziora Borówno Wielkie, trzeba celowo zjechać z drogi.– Tam trzeba wjechać specjalnie w las. Z tego zdjęcia mniej więcej domyślam się gdzie. Albo sama to zrobiła i sama zjechała z górki w najszersze miejsce brzegowe, albo... No nie wiem, nie wiem – mówiła dziennikarzowi Polsat News jedna z mieszkających w Skarszewie kobiet.Śledczy biorą również pod uwagę, że Roksana cierpiała na depresję. Jak poinformowała bowiem jej rodzina, kilka miesięcy temu kobieta poroniła.Źródło: Polsat News