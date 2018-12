PiS w trybie nagłym zwołuje konwencję. Mają się pojawić wszyscy najważniejsi politycy

W weekend odbędzie się konwencja PiS w Szeligach pod Warszawą. Mają na niej wystąpić czołowi politycy PiS. • Fot. Marcin Kuncewicz/ Agencja Gazeta

W

sobotę 15 grudnia w hali Transcolor w Szeligach pod Warszawą odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości – podała rzeczniczka partii Beata Mazurek. Jej początek zaplanowano na sobotnie przedpołudnie. Czy nagłe zwołanie konwencji oznacza nerwową atmosferę w PiS?Jak podała Polska Agencja Prasowa, powołując się na informacje uzyskane w kierownictwie PiS, w ramach konwencji planowane są wystąpienia liderów Prawa i Sprawiedliwości, podczas których przedstawią plany partii na 2019 rok.Partia Kaczyńskiego próbowała przekonywać, ze afera KNF to kwestia winy personalnej i nie można porównywać jej skali na przykład z aferą Rywina Jednak najwyraźniej zdanie Polaków w tej sprawie jest inne, gdyż najnowszy sondaż pokazuje bardzo niewielką przewagę PiS nad Koalicją Obywatelską . Otóż partia rządząca uzyskałaby według badania IBRiS 37 proc. głosów, zaledwie o 3 pkt proc. mniej mają jej główni rywale, czyli KO.Przypomnijmy, że w piątek i sobotę odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS w Jachrance. Głównymi tematami były wybory do Parlamentu Europejskiego i parlamentarne, które odbędą się w 2019 r.Najgłośniej komentowane było przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Było podzielone na dwie części – dostępną dla mediów i zamkniętą, przeznaczoną tylko dla partyjnych działaczy. Ale media i tak dotarły do tego, co prezes mówił za zamkniętymi drzwiami.Jak nieoficjalnie dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, jednym z głównych tematów niejawnego wystąpienia prezesa Kaczyńskiego do członków klubu PiS była aborcja. W Trybunale Konstytucyjnym leży wniosek o zbadanie, czy przepisy dopuszczające aborcję ze względu na ciężkie wady płodu są zgodne z ustawą zasadniczą. Prezes miał mówić, aby "powstrzymać się w walce o tę sprawę".źródło: wPolityce