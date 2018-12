Efekt Rydzyka. Pojawił się sondaż, który pokazuje, co się może stać z poparciem dla PiS

Jarosław Kaczyński może mieć powody do obaw • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

ybory do Parlamentu Europejskiego dopiero w maju, ale Prawo i Sprawiedliwość już walczy o głos. Nowy sondaż świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński może spać spokojnie – o ile do wyborów nie stanie nowa partia ojca Rydzyka. W takim wypadku PiS traci naprawdę dużo.PiS jest gotowe na walkę przed nachodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Partia Jarosława Kaczyńskiego zwarła szyki w Jachrance i jest gotowa na "ciężką pracę" Najnowszy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" pokazuje ponadto, że PiS i tak jest faworytem przed eurowyborami.Według badania Prawo i Sprawiedliwość otrzyma aż 37-procentowe poparcie. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska z 34 proc. głosów. Próg wyborczy przekroczyłaby także partia Roberta Biedronia (7 proc.), a na dalszych miejscach znalazłyby się SLD, PSL i Razem.To jednak nie oznacza, że Kaczyński może spać spokojnie. Szyki pokrzyżować mu może bowiem... ojciec Tadeusz Rydzyk . Jeśli jego nowa partia Ruch Prawdziwa Europa stanie w wyborach, PiS będzie mieć znacznie gorszy wynik.Sondaż IBRiS, który zbadał również taką ewentualność, wskazuje na to, że przewaga PiS zmniejszyłaby się wtedy do 0,1 pkt. procentowego, co oznacza że rządzące w Polsce ugrupowanie zdobyłoby 34 proc. głosów. Koalicja Obywatelska uzyskałaby 34 proc., partia Biedronia 8 proc., a partia Rydzyka 2 proc.Wybory do Parlamentu Europejskiego już w maju.Źródło: Rzeczpospolita