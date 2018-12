Nie ma lepszego podsumowania Brexitu. To nagranie z May stało się hitem internetu

Theresa May przez kilkanaście sekund nie mogła wydostać się z auta. • Fot. Screen / Twitter / Sky News

rzebojem sieci stało się nagranie, które pokazały czołowe brytyjskie media. Premier Theresa May miała duże problemy z wydostaniem się z limuzyny. Przyjechała na spotkanie z kanclerz Angelą Merkel w sprawie Brexitu, jednak nie mogła wyjść z samochodu. To idealny obrazek podsumowujący perturbacje ws. Brexitu.Widzimy Angelę Merkel, która czeka już na czerwonym dywanie. Podjeżdża samochód z Theresą May. Brytyjska premier nie może jednak wyjsć, gdyż prawdopodobnie zablokowały się drzwi. Dopiero po kilkunastu sekundach nerwowych ruchów dwójki jej asystentów May udaje się wysiąść i przywitać z kanclerz Merkel.Krótką scenkę komentują już brytyjscy komentatorzy, którzy określają ją jako metaforę Brexitu. Theresa May zdaje się mieć podobne problemu z wyjściem z auta jak Wielka Brytania z Unii Europejskiej. Wielka Brytania przełożyła głosowanie w sprawie Brexitu , gdyż rząd nie mógł liczyć na wystarczającą liczbę głosów, by przegłosować porozumienie z Unią Europejską. O niecodziennej reakcji posła Partii Pracy, który próbował wynieść berło z parlamentu na wieść o przełożeniu głosowania, pisaliśmy tutaj.