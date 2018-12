PiS znów będzie się wstydzić. Oskarżają PO, a sami stoją za ustawą, która pomogła mafiom vatowskim

Ustawa, która znosiła sankcje za zaniżenie należnego podatku VAT i wprowadzała trzymiesięczny okres na jego rozliczenie to tak naprawdę dzieło... PiS. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

iS twierdzi, że uchwalenie ustawy znoszącej sankcje za zaniżenie należnego podatku VAT i wprowadzającej trzymiesięczny okres na jego rozliczenie doprowadziło do okradania Polski przez mafie vatowskie. Ciekawe, że sami przygotowali jej projekt – donosi "Fakt".– Jeśli zatem rządy PO są odpowiedzialne za lukę VAT, to posłowie PiS są współodpowiedzialni – podkreślał w poniedziałek Jacek Rostowski na przesłuchaniu przez komisją ds. VAT – Zniesienie sankcji było już przygotowane przez Zytę Gilowską w rządzie PiS. Projekt tej ustawy był przyjęty przez rząd PiS w czerwcu 2006 r. Jak nasza ustawa była głosowana przez Sejm latem 2008 r. to oczywiście wszyscy obecni na sali sejmowej posłowie PiS za nią głosowali, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim i Beatą Szydło – mówił chwilę wcześniej były Minister Finansów.Jak poinformował "Fakt", projekt ustawy znoszącej sankcje za zaniżenie należnego podatku VAT i wprowadzającej trzymiesięczny okres na jego rozliczenie pojawił się w rządzie PiS już w grudniu 2005 roku."W czerwcu 2006 r. rząd Kazimierza Marcinkiewicza zatwierdza ten projekt. W lipcu 2007 r. to samo robi sejmowa komisja finansów. Dokument przechodzi bez żadnych poprawek" – czytamy. Jak pamiętamy w 2007 roku rząd PiS upadł, a przyspieszone wybory wygrała Platforma Obywatelska. W marcu 2008 r. PO składa swój projekt ustawy, natomiast w kwietniu PiS odpowiada swoim.W październiku 2008 r. ustawa zostaje ostatecznie uchwalona, oczywiście z regulacjami, które PiS uważa obecnie za źródło wszystkich nieszczęść.Źródło: "Fakt"