Wiadomo, co żona Kiszczaka zrobiła z dokumentami męża. "Był tam list do Wałęsy"

ziennikarze "Rzeczpospolitej" i Polskiego Radia odnaleźli w amerykańskim Hoover Institute w Stanford nieznane dokumenty i notatki należące do Czesława Kiszczaka. Wśród nich był list generała do Lecha Wałęsy.Według ustaleń Onetu nieznaczną część z tych dokumentów przekazał jeszcze za życia generał Kiszczak, reszta natomiast została sprzedana już po jego śmierci oraz po wizycie w willi Kiszczaków prokuratorów z IPN w lutym 2016 r. Nie dokonali oni wtedy przeszukania, a jedynie wezwali Marię Kiszczak do dobrowolnego wydania dokumentów.W rozmowie telefonicznej Kiszczak przyznała, że ostatnie materiały archiwalne sprzedała do Stanford pół roku temu.Polskie Radio opublikowało list generała Kiszczaka do Lecha Wałęsy z 31 maja 1993 r. Dokument pokazuje próbę rozgrywania ówczesnego prezydenta. I w sposób zawoalowany ma sugerować wiedzę na temat jego kontaktów z SB.– W liście pisze, że stara się lojalnie szanować agenturę, wspomina, że jej ujawnianie w kraju jest niepotrzebne. Jednocześnie jest zaniepokojony pojawieniem się tzw. listy Antoniego Macierewicza – wyjaśnia dziennikarz "Rzeczpospolitej" Piotr Litka.– List pojawia się w momencie, gdy na dużą skalę w archiwum Urzędu Ochrony Państwa są wyszukiwane i niszczone masowo wszelkie dokumenty dotyczące agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy – dodaje.Zbiór dokumentów Kiszczaka to prawie trzy metry bieżące papierów; zgromadzono je w sumie w 23 pudełkach. Wśród nich znajduje się korespondencja, którą peerelowski dygnitarz prowadził także z Adamem Michnikiem i Wojciechem Jaruzelskim. Generał zbierał artykuły na temat przywódcy "Solidarności", a potem prezydenta RP. Zakreślał flamastrem interesujące go fragmenty wywiadów z Wałęsą.Niecały rok temu Maria Kiszczak w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że teczki Bolka zaniosła do IPN, gdyż bała się o swoje życie . Jak powiedziała gazecie, Czesław Kiszczak przed śmiercią ostrzegał ją, że będzie mieć problemy. Wtedy miała według jego rady wziąć dokumenty i udać się z nimi do IPN.Maria Kiszczak przyczyniła się do wielu oskarżeń pod adresem Lecha Wałęsy, ujawniając tzw. teczki "Bolka" dwa lata temu. Żądała wówczas za ich sprzedaż 90 tys. zł.źródło: Polskie Radio , " Rzeczpospolita