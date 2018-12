Bez niego DiCaprio nie zagrałby w "Titanicu". Kim jest "polski dziadek" gwiazdora?

Mały Leonardo DiCaprio na kolanach u swojego "polskiego dziadka" - Stanisława Szukalskiego • Fot. instagram.com/goldnbones/

tanisław Szukalski ma tak barwny życiorys i dorobek artystyczny, że nie wiadomo od czego zacząć. Bez niego w "Titanicu" nie zobaczylibyśmy Leonardo DiCarpio, pracował z Salvadorem Dali na planie filmu Hitchocka "Urzeczona", jest też autorem popularnej obecnie mitologii o Lechitach, którzy są praprzodkami całej ludzkości. Dlaczego "Stach z Warty" to postać kompletnie zapomniana?Jest prawdopodobnie najwybitniejszych wśród nieznanych polskich artystów. Jego wpływ na współczesną sztukę był gigantyczny, ale jego temperament i wybuch wojny niemal zatarły o nim pamięć. Przywraca ją Leonardo DiCaprio współprodukując dokument Netflixa o swoim "polskim dziadku".Śladów Szukalskiego można szukać w Warcie w województwie łódzkim. To właśnie tam przyszedł na świat 13 grudnia 1893 roku. – Kiedy się urodził 125 lat temu, wszyscy żyli i umierali w jednym miejscu. Jego życie było nieustanną podróżą – mówi naTemat Barbara Cichecka, dyrektorka Muzeum Miasta i rzeki Warty Duża w tym zasługa jego rodziny, która podróżowała po świecie. Ojciec pochodził z Warty, ale mieszkał też w Rio De Janeiro, pracował w kopalni diamentu w Afryce Południowej. Stach wychowywał się wówczas w Warcie, ale krótko, bo ojciec po powrocie kupił majątek w Gidlach, gdzie mieszkał do 1907 roku.W końcu całą rodziną wyruszyli do USA, skąd nastoletniego Stanisława odesłano na studia na ASP do Krakowa. Potem wrócił do Stanów i zaczął studiować w Chicago. Ożenił się z Amerykanką, wystawiał swoje prace w Polsce, zwiedzał Francję i Włochy. Życie obieżyświata z pewnością wpłynęło na jego twórczość.Szukalski był przede wszystkim uzdolnionym rzeźbiarzem, ale też rysował i projektował pomniki. – Jego sztuka wyróżniała się, wybiegała w przyszłość, była bardzo ekspresyjna – tłumaczy Cichecka. Zapewniał, że nie kopiował od nikogo, wszystko, co tworzył, było wytworem jego wyobraźni i rąk. O swojej sztuce mówił tak: "Wkładam Rodina do jednej kieszeni, Michała Anioła do drugiej i idę w słońce". Do fascynacji Szukalskim przyznawał się m.in. szwajcarski malarz Hans Rudolf Giger, który zaprojektował ksenomorfa z horroru "Obcy - ósmy pasażer Nostromo" i Adam Jones - muzyk progrockowego zespołu Tool, pracujący przy charakteryzacji i efektach specjalnych na planach takich filmów, jak "Edward Nożycoręki", "Predator 2", "Terminator 2" czy "Koszmar z ulicy Wiązów".Inspirację dziełami Szukalskiego znajdziemy w obrazach Zbigniewa Beksińskiego, filmach fantastycznych i grach wideo. Spoglądając na prace urodzonego w Warcie artysty można zauważyć, że jego przedwojenna twórczość odcisnęła ogromne piętno na nowoczesnej popkulturze - zwłaszcza jej mroczniejszej stronie. Trudno nie dostrzec pewnego podobieństwa hełmu Dartha Vadera z "Gwiezdnych wojen" do jego obrazu zatytułowanego "Ancestral Helmet".W 1939 roku uciekł do Stanów Zjednoczonych. Jego pracownia w Polsce została zbombardowana i ledwo uszedł z niej z życiem. Szanse na emigrację zawdzięczał żonie posiadającej amerykański paszport. W USA opowiedział prasie o niemieckim terrorze dziejącym się w naszym kraju. Osiadł w Kalifornii, gdzie parał się rzeźbiarstwem. Nie wiodło mu się najlepiej, bo w czasie wojny mało ludzi myślało o sztuce.To właśnie wtedy zaprzyjaźnił się z pochodzącym z Włoch ojcem Leonardo DiCaprio. George DiCaprio był rysownikiem pracującym w Hollywood. Mieszkali niedaleko od siebie i często się widywali. Mały Leonardo odwiedzał Szukalskiego, a Szukalski rodzinę DiCaprio. Ich znajomość bardzo się zacieśniła.– Leonardo nie poznał swojego prawdziwego dziadka, więc został nim Stanisław Szukalski – opowiada Barbara Cichecka z muzeum w Warcie. – Leonardo w jednym z wywiadów przyznał, że to właśnie dzięki Stachowi stał się artystą i zrozumiał co znaczy nim być. Pomysł zagrania roli w "Titanicu" to zasługa Szukalskiego – dodaje. Zdobywca Oscara ponoć swoją rolą buntownika oddał hołd "polskiemu dziadkowi".Na poniższym zdjęciu widzimy Leonardo DiCaprio z ojcem, a w środku rzeźbę "Cecora" Stanisława Szukalskiego.A tutaj mały Leo na kolanach u swojego "polskiego dziadka".Szukalskiemu nie tylko rzeźbiarstwo zaprzątało mu głowę. Jest również znany jako twórca koncepcji zermatyzmu . Pseudonauka wyznawana przez współczesnych turbosłowian zakłada, że dawniej wszyscy ludzie mówili wspólnym językiem zbliżonym do polskiego (tak zwana macimowa), a nasi przodkowie wywodzą się... z Wyspy Wielkanocnej.Na potwierdzenie swojej teorii napisał ręcznie 42 tomy (liczące łącznie 25 tysięcy stron). Zajęło mu to 40 lat! Skupiał się na rozwiązywaniu przedhistorycznych zagadek i tajemnic dawnych dziejów ludzkości, powstawaniu i kształtowaniu się języków, wiar, zwyczajów, sztuki, migracjom ludów. W pracy nazwanej "Protong" umieścił około 14 tysięcy piórkowych rysunków artefaktów, stanowiących "świadków", potwierdzających swoją szaloną mitologię.Jeszcze przed wojną założył grupę artystyczną zwaną " Szczepem Rogate Serce ". Wytworzył ideologię łączącą kult młodości i czynu, antyklerykalizm o neopogańskiej tendencji i wszechsłowiański biologiczny nacjonalizm. Szukalski stworzył też symbol zwany Toporłem służącym do promowania swoich słowiańskich idei. Nazywany był godłem odrodzonej Polski.W związku z tym Szukalski jest obecnie kojarzony z nacjonalistami pokroju Niklota , którzy wzięli sobie Toporła na swoje logo. Symbol ten został zakazany przed Euro 2008 przez organizację Football Against Racism in Europe, wraz z symbolem Falangi i mieczykiem Chrobrego.Był genialnym, niepokornym ekscentrykiem, skandalistą, atakował wszystkich - krytyków sztuki nazywał "pasożytami". Kiedy pewien hrabia przyszedł obejrzeć jego prace i dotknął rzeźbę swoją laską, Szukalskiego zatkało. Połamał mu laskę i wygnał go za drzwi mówiąc "Moich rzeźb nikt nie ogląda laską, tylko oczyma".– Był wielkim oryginałem i krytykował wszystkich bezpardonowo. Wielu osobom nadepnął na odcisk. Zemścili się i go przemilczeli. Niemcy dodatkowo zagrabili jego prace, a potem zniszczyli razem z dziełami Witkacego. Uratowało się kilka oryginalnych rzeźb, które są m. in. w muzeum w Bytomiu – tłumaczy Barbara Cichecka. Na świecie jest też sporo replik jego dzieł.Po wojnie w USA Szukalski żył w nędzy, był zrozpaczony, bo stracił prawie cały swój dorobek, zmarł w 1987 roku praktycznie zapomniany i niedoceniany. O jego pamięć od lat upominał się Leonardo DiCaprio . I dopiął swego, bo kiedy w sieć poszła informacja o dokumencie, który współprodukuje, wiele osób dowiedziało się w ogóle o istnieniu Stacha z Warty. Dystrybucja na platformie Netflixa zapewni polsko-amerykańskiemu filmowi ogólnoświatowy zasięg.Szukalski to kolejny mało znany, wybitny Polak, którego postać jest przybliżana w w tym roku w dokumencie. W czerwcu HBO pokazało swój film " Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka " o rodzimym artyście, który namieszał w kinie erotycznym i inspirował filmowców z Terry Gilliamem na czele.Dokument w reżyserii Ireneusza Dobrowolskiego - "Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego" - można oglądać od 21 grudnia na Netflixie