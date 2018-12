Polak wśród rannych w ataku w Strasburgu. Sprawcy wciąż nie udało się schwytać

Atak terrorystyczny w Strasburgu. Poszkodowany jest Polak - informuje MSZ. • Fot. screen ze strony YouTube.com / France 24

rzy ofiary śmiertelne, 13 osób rannych – taki jest aktualny bilans wtorkowej strzelaniny podczas bożonarodzeniowego jarmarku we francuskim Strasburgu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie poinformowało popołudniu w środę, że wśród poszkodowanych jest Polak. Taką wiadomość przekazały Polsce francuskie służby."Władze francuskie poinformowały Ambasadę RP w Paryżu, że wśród poszkodowanych w zamachu w Strasburgu jest obywatel RP. Rodzina rannego została objęta opieką konsularną" – poinformował resort spraw zagranicznych. Bliższych szczegółów MSZ nie podaje.Według najnowszego bilansu podanego przez francuskie władze, w ataku w Strasburgu zginęły trzy osoby, a 12 jest rannych. Napastnik otworzył ogień do osób w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego w centrum miasta. Sprawcę zidentyfikowano jako 29-letniego Chérifa C. To Francuz marokańskiego pochodzenia, dobrze znany policji. Ze względu na islamską radykalizację figurował w kartotece "S" dla osób stanowiących najpoważniejsze zagrożenie dla państwa.Rzeczniczka niemieckiego Federalnego Urzędu Kryminalnego poinformowała, że mężczyzna był osadzony w Niemczech w 2016 i 2017 roku za kradzież. W 2017 roku był deportowany do Francji. Francuskie i niemieckie służby współpracują ze sobą, aby ustalić miejsce pobytu Chérifa C. 29-latek prawdopodobnie w wieczornej wymianie ognia został ranny.