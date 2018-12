"100 lat, 100 lat!". Morawiecki przerwał wystąpienie i opowiedział... żart o PO

Mateusz Morawiecki opowiedział żart o Platformie Obywatelskiej dotyczący wieku emerytalnego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ateusz Morawiecki uprzedził opozycję, gdy niespodziewanie poprosił w Sejmie o nowe wotum zaufania dla rządu. Chwalił się sukcesami gabinetu i czynił pojednawcze gesty wobec partii opozycyjnych. W pewnym momencie przerwał jednak wystąpienie, by opowiedzieć dowcip o Platformie Obywatelskiej.Żart miał w założeniu nawiązywać do poglądów polityków PO na temat wieku emerytalnego. Tak opowiadał go premier Mateusz Morawiecki:Idzie rodzina obok Sejmu i słyszą 100 lat! 100 lat!'.- O, pewnie ktoś ma urodziny – mówi mąż.- Nie. W Platformie rozmawiają o wieku emerytalnym – słyszy w odpowiedzi.Mateusz Morawiecki zaproponował opozycji wspólną budowę nowej "wspaniałej zmiany" . Zadeklarował między innymi wspólne świętowanie rocznic wejścia Polski do NATO i Unii Europejskiej, a także Okrągłego Stołu Pojednawcze tony służyły zapewne próbie pozyskania nowych umiarkowanych wyborców, co może okazać się niezbędne w kontekście zbliżających się wyborów do europarlamentu i krajowych do Sejmu i Senatu.