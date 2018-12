Niespodziewany powrót byłego rzecznika PiS. Nowa posada Mastalerka zaskakuje

Były rzecznik PiS Marcin Mastalerek został wiceprezesem Ekstraklasy. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

Z

nowu robi się głośno o Marcinie Mastalerku. Jak donosi "Puls Biznesu", były poseł i były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości właśnie został wiceprezesem... Ekstraklasy. Ma tam odpowiadać za wizerunek organizacji oraz zdobywać sponsorów. Marcin Mastalerek zniknął z medialnego obiegu pod koniec ubiegłego roku, gdy zwolnił dyrektorską posadę w PKN Orlen. A nim spróbował swych sił w biznesie, zrezygnował z polityki. Choć był uważany za jednego z autorów sukcesu Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, to jesienią 2015 roku nie ubiegał się o kolejną kadencję poselską.Wcześniej przestał też pełnić funkcję rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Mówiono, iż stanowisko to stracił w atmosferze konfliktu z wpływowymi w PiS osobami . Do niedawna spekulowano, że Marcin Mastalerek może zasilić nową agencję PR-ową Krzysztofa Łapińskiego, czyli byłego rzecznika prasowego prezydenta.W środę "Puls Bizensu" doniósł jednak, że Mastalerek postanowił zmierzyć się z innym wyzwaniem zawodowym i wszedł do szefostwa Ekstraklasy.źródło: " Puls Biznesu"