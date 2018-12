Na spotkaniu opłatkowym PiS namierzono niespodziewanego gościa. To "bezpartyjny" prezes

Adam Glapiński pojawił się na spotkaniu opłatkowym PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

dam Glapiński to jeden z bohaterów medialnych publikacji o aferze KNF. Jest bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, choć PiS przekonuje, że jako prezes Narodowego Banku Polskiego jest bezpartyjnym fachowcem. Glapiński został namierzony przez dziennikarzy na partyjnym spotkaniu opłatkowym Prawa i Sprawiedliwości, które odbyło się w środę.Zdjęcie z Sejmu, na którym widzimy Adama Glapińskiego w towarzystwie polityków PiS, Jana Dziedziczaka, Anny Zalewskiej i wielu innych, opublikował Kamil Sikora. "Spotkanie opłatkowe PiS. A na nim bezpartyjny i apartyjny prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński" – napisał dziennikarz Wirtualnej Polski.Inną fotografię Glapińskiego ze spotkania opłatkowego PiS, tym razem ze znaną blondwłosą asystentką , pokazał Patryk Michalski z RMF FM. "Prezes NBP na spotkaniu wigilijnym PiS-u w towarzystwie popularnej ostatnio swojej asystentki, która jest głosem Adama Glapińskiego: 'nie odpowiadamy na żadne pytania'" – skomentował Patryk Michalski.Nazwisko szefa NBP Adama Glapińskiego pojawiło się kilkukrotnie w związku z aferą KNF , a także pracą dla syna ministra Mariusza Kamińskiego w Banku Światowym . Media wskazywały na powiązania szefa NBP i byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego, który miał złożyć korupcyjną propozycję właścicielowi Nobel Getin Banku Leszkowi Czarneckiemu.Szef NBP zareagował na to próbą zamknięcia mediom ust. Proponował, by usunąć publikacje dotyczące afery KNF w "Gazecie Wyborczej" i "Newsweeku"