Nowy sondaż ostrzeżeniem dla "dobrej zmiany". Tak blisko PiS-u PO nie była już dawno

iS na czele, o 6 punktów procentowych niżej PO, na trzecim miejscu SLD. Tak wyglądają wyniki najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". W porównaniu z poprzednim badaniem PiS-owi poparcie odrobinę spadło, Platformie nieco wzrosło i w efekcie słupki obu ugrupowań bardziej zbliżyły się do siebie.Co istotne, w tym badaniu uwzględniono wyłącznie partie realnie istniejące. Nie pytano zatem o poparcie tworzącego się ugrupowania Roberta Biedronia czy powstającego Ruchu Prawdziwej Europy związanego z Radiem Maryja.Na pierwszym miejscu w sondażu "Rzeczpospolitej jest Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 37,2 proc. (spadek o 1 punkt). Kolejna jest PO – 31,3 proc. (wzrost o 2 punkty). Trzecie miejsce na podium zajmuje SLD – na Sojusz zamierza głosować prawie 7 proc. ankietowanych. Kukiz'15 poparło blisko 6 proc. badanych, natomiast PSL z 5 proc.Pozostałe ugrupowania są pod kreską. Poza Sejmem znalazłaby się m.in. Nowoczesna (4 proc.) czy Partia Razem (2,4 proc.). Sondaż przeprowadzono metodą CATI w dnia 7-8 grudnia 2018 r.Nieco inne wyniki przyniósł niedawny sondaż CBOS-u (fundacji pozostającej pod kontrolą Prezesa Rady Ministrów), choć i on wskazywał na topniejącą przewagę PiS-u nad PO. W nim poparcie dla PiS wynosi 41 proc., dla Platformy 24 proc.źródło: " Rzeczpospolita