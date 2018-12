Trwa obława na zamachowca w Strasburgu. Policja otoczyła całą dzielnicę

Trwa akcja policji francuskiej w Strasburgu. • Fot. Twitter.com / @LeParisien_FDiv

ak podaje dziennik "Le Parisien", trwa operacja policyjna w rejonie Neudorf – jednej z dzielnic Strasburga. To właśnie w tym mieście we wtorek niedaleko jarmarku bożonarodzeniowego rozegrała się strzelanina, w której zginęły trzy osoby. Być może policja złapie jej sprawcę, Chérifa C.Według relacji "Le Parisien", policja wciąż szuka uciekającego autora rzezi na bożonarodzeniowym rynku. Otoczono całą dzielnicę Neudorf. To właśnie w tym miejscu, według ustaleń śledczych, taksówka wysadziła terrorystę, który odpowiada za strzelaninę.29-letni Cherif C. urodził się w Strasburgu i mieszka w dzielnicy Hohberg, gdzie był postrzegany jako osoba zarozumiała, "tak dyskretna, że ​​to było dziwne" – mówili dziennikowi sąsiedzi terrorysty.Według jednego z paryskich dziennikarzy, który jest na miejscu, uzbrojeni agenci gromadzą się w rejonie dzielnicy Neudorf. Według jednych źródeł to akcja mająca na celu schwytanie mężczyzny. Inne z kolei podają, że operacja służb ma charakter dochodzeniowy. Policjanci mają przeszukać teren w celu znalezienia dalszych śladów.Przypomnijmy, że od wtorku śladem 29-letniego Chérifa C . podąża 600 policjantów i żandarmów. Wcześniej próbowało go uchwycić 350 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, jednak mężczyźnie udało się zbiec. Teraz liczba funkcjonariuszy zaangażowanych w poszukiwania wzrosła do 720.W strzelaninie w Strasburgu zginęły trzy osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wśród rannych był Polak Źródło: " Le Parisien