Internet przypomniał sobie wywiad prawej ręki Ziobry. Było o Kaczyńskim i dzieciach w tramwaju

nternet przypomniał stary wywiad najważniejszego aktualnie współpracownika Zbigniewa Ziobry. Opinia publiczna kpi, że nagranie z Telewizji Trwam dobitnie pokazuje stopień apolityczności Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego."'Apolityczny' Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wyrzuca dzieci (nazywa je "wyrostkami') z tramwaju w Warszawie, bo wyraziły się niepochlebnie o Lechu Kaczyńskim i TV Trwam... " – tak użytkownicy Twittera komentują nagranie z Bogdanem Święczkowskim. Wywiad został przeprowadzony jakiś czas temu na antenie TV Trwam, a teraz wrócił w mediach społecznościowych.Święczkowski przyznaje się podczas wywiadu, że wyrzucił z warszawskiego tramwaju "wyrostków", którzy źle wyrażali się o Lechu Kaczyńskim i TV Trwam. To, zdaniem komentujących jawnie przeczy apolityczności prokuratora i jego przywiązaniu do prawicy oraz Prawa i Sprawiedliwości.Przypomnijmy, że o Święczkowskim zrobiło się głośno zwłaszcza niedawno, kiedy zatrzymano siedmiu byłych urzędników KNF, w tym byłego szefa tego urzędu Wojciecha Kwaśniaka.To on w swoim oświadczeniu stwierdził, że "informacje na temat śledztwa, które zostały rozpowszechnione przez Bogdana Święczkowskiego, mają charakter wybiórczy i tendencyjny, a w konsekwencji kreślą całkowicie nieprawdziwy obraz sytuacji wprowadzając opinię publiczną w błąd".Bogdan Święczkowski miał także na początku marca tego roku stworzyć taryfikator kar dla sędziów, według którego mieli rozpatrywać sprawy.