Zamachowiec ze Strasburga zastrzelony. Finał akcji francuskiej policji

Policja znalazła zamachowca ze Strasburga.

ak podają agencje prasowe Reuters i AFP, zamachowiec odpowiedzialny za strzelaninę w Strasburgu został zastrzelony w czwartek wieczorem podczas policyjnej obławy. 29-latek schronił się w magazynie w strasburskiej dzielnicy La Meinau.Poszukiwania zamachowca ze Strasburga, który we wtorek wieczorem doprowadził do strzelaniny w okolicach jarmarku bożonarodzeniowego dobiegły końca. Policja znalazła go w magazynie położonym w Plaine des Butchers, w dzielnicy La Meinau. Padły strzały. Według zagranicznych agencji prasowych 29-latek zginął.Informowaliśmy wcześniej o policyjnej obławie w dzielnicy, która sąsiaduje z La Meinau – Neudorf. Przed południem pojawiła się tam policja i agenci z bronią. Początkowo myślano, że służby szukają nowych śladów terrorysty, bo właśnie tam po raz ostatni widziano go po wtorkowych zamachach.Przypomnijmy, że od wtorku śladem 29-letniego Chérifa C. podążało 600 policjantów i żandarmów. Wcześniej próbowało go uchwycić 350 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, jednak mężczyźnie udało się zbiec. W strzelaninie koło jarmarku bożonarodzeniowego w Strasburgu zginęły 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych