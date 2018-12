Jest decyzja sądu ws. byłego szefa KNF. Marek Chrzanowski zostanie w areszcie

Były szef KNF Marek Chrzanowski pozostanie w areszcie. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

ąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony Marka Chrzanowskiego. Tym samym były szef Komisji Nadzoru Finansowego pozostanie w areszcie tymczasowym.Adwokaci złożyli niedawno zażalenie do katowickiego sądu okręgowego na zastosowany wobec Chrzanowskiego środek zapobiegawczy jakim było tymczasowe aresztowanie byłego szefa KNF. Sąd nie uwzględnił ich argumentów. Marek Chrzanowski pozostanie więc w areszcie.Były szef KNF przebywa za kratami aresztu od końca listopada. Postawiono mu zarzuty korupcyjne . Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.Przypomnijmy, do zatrzymania doszło dwa tygodnie po przeszukaniu przez funkcjonariuszy CBA biura Chrzanowskiego. Wzbudziło ono ostre komentarze po tym, jak okazało się, że odbyło się ono kilka godzin po tym, jak podejrzany wrócił do Polski z Singapuru i odwiedził swoje dawne miejsce pracy.Źródło: Onet.pl