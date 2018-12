"Spuścił głowę". Posłanka zaskoczyła kard. Nycza podczas sejmowej Wigilii

Joanna Scheuring-Wielgus zaprosiła Kazimierza Nycza na konferencję poświęconą przestępczości wśród duchownych. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

odczas sejmowej wigilii doszło do konfrontacji. Joanna Scheuring Wielgus zaskoczyła kardynała Kazimierza Nycza. Podczas łamania się z nim opłatkiem zaprosiła hierarchę na konferencję poświęconą przestępczości wśród księży.Scheuring-Wielgus podczas składania życzeń wręczyła kardynałowi kopertę, w której był list do biskupów ws. pomnika księdza Jankowskiego . Scheuring-Wielgus apeluje o usunięcie pomnika. – Gdy opowiadałam o krzywdzie, jaką niesie ze sobą przestępczość seksualna księży wobec dzieci, spuścił głowę – dodała posłanka.To była dla mnie pierwsza okazja by spotkać się z przedstawicielem episkopatu. Złożyliśmy sobie z kardynałem Nyczem życzenia świąteczne i zaprosiłam kardynała na 7 stycznia, gdy w sejmie będziemy przedstawiać zaktualizowaną mapę pedofilii w polskim Kościele – napisała Joanna Scheuring Wielgus na Twitterze.– Przypomniałam też, że od 5 lat ślemy biskupom zaproszenia na spotkania, ale te listyzawsze pozostają bez odpowiedzi – powiedziała potem w rozmowie z TOK FM.źródło: TOK FM