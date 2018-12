"Zobacz Europo, jak można pięknie żyć". Beata Szydło nie mogła nachwalić się Polski w czasie konwencji PiS

Beata Szydło przekonywała na konwencie PIS, że Europa powinna brać przykład z Polski. • Fot. Twitter / Solidarna Polska

B





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

eata Szydło, która nieco ponad rok temu pełniła jeszcze funkcję premier rządu, podczas swojego występu podczas konwentu PiS zwróciła się bezpośrednio do Unii Europejskiej. – Zobacz Europo, jak można pięknie żyć – przemawiała do zebranych. Te słowa sprawiły, że szybko stała się obiektem kpin.– Zobacz Europo, jak można pięknie żyć. Zobacz Europo, jak można wspaniale się rozwijać. Chcemy, Europo, żebyś te dobre wzorce czerpała od nas, jak my czerpiemy od Ciebie – mówiła była premier Beata Szydło. Polityk PiS przekonywała, że Polska jest i będzie w Europie, a Polacy są bezpieczni. Słowa te szybko stały się obiektem drwin internautów."No zobacz Europo na panią Beatę, jak pięknie żyje. Roboty zero, kasa na konto leci, w czwartek zaczyna się weekend... Żyć nie umierać" – ironizowała posłanka PO Marzena Okła-Drewnowicz. W kwestii bezpieczeństwa też nie podzielała optymizmu byłej premier, przypominając, że gdy pędzi kolumna rządowych pojazdów, nikt na drodze nie ma prawa czuć się bezpiecznym.Sceptyczny był także Marek Migalski. "Jestem ciekaw, kiedy pani premier była ostatnio na zagraniczych wakacjach. Tak po prostu – autem po Włoszech czy Grecji. Może wówczas zachwyt nad Brzeszczami i okolicą byłby mniejszy?" – napisał na Twitterze.– Pokolenie, które dzisiaj wkracza w dorosłe życie i buduje przyszłość Polski, będzie budowało przyszłość Polski, te marzenia to podbój kosmosu. Pozwólmy im to zrobić – apelowała ponadto dość niespodziewanie Beata Szydło . Ale naprawdę kosmicznie zrobiło się, gdy była premier zapewniała, że w PiS nikt nie myśli o żadnym Polexicie.Przypomnijmy, że na konwencji PiS przemawiali także m.in. prezes Jarosław Kaczyński oraz Mateusz Morawiecki. Szef PiS atakował politycznych wrogów , a premier odgryzał się za samorządową porażkę w miastach . O planach na przyszłość było niewiele.