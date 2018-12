Ten sondaż zaboli Ziobrę. Polacy bez wątpliwości, czy rozdzielić stanowisko ministra i prokuratora generalnego

Czy rozdzielić stanowisko ministra i prokuratora generalnego? Polacy odpowiedzieli w sondażu. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

olacy jasno i wyraźnie ocenili, że należy rozdzielić stanowiska ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Uznała tak znacząca większość respondentów nowego sondażu dla rp.pl. – Społeczeństwo zdążyło się zorientować, że prokuratura sterowana jest politycznie – ocenił w rozmowie z serwisem Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości.Sondaż dla portalu rp.pl przeprowadziła pracownia SW Research . Prawie dwie trzecie ankietowanych Polaków – 63 procent – stwierdziło w nim, że stanowiska ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego należy rozdzielić. Jak pisze rp.pl , częściej takiej odpowiedzi udzielali mężczyźni, osoby powyżej 50-ego roku życia, z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców.Przeciwnych było tylko 13 proc. badanych. Niemal 24 proc. oceniło, że nie ma zdania.– Gołym okiem widać, że sprawy przeciwników politycznych nabierają tempa, zaś sprawy dotyczące tak zwanych "swoich" toczą się opieszale lub są umarzane, a niepokorni prokuratorzy zsyłani do prokuratur rejonowych. Z Konstytucji zaś wprost wynika, że poseł nie może być prokuratorem, w tym także Prokuratorem Generalnym – ocenił w rozmowie z rp.pl Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości.Wynik sondażu odbił się szerokim echem w sieci. "My tu gadu, gadu, a suweren oczekuje niezależnej prokuratury" – napisał na Twitterze Krzysztof Parchimowicz, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia".