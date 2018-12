Tomasz Kot idzie w ślady Joanny Kulig. Ta umowa pozwoli mu rozwinąć karierę

Tomasz Kot szykuje się do kariery w USA. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

opularny polski aktor Tomasz Kot, który razem z Joanną Kulig wystąpił w "Zimnej Wojnie", podpisał kontrakt z jedną najlepszych światowych agencji aktorskich – amerykańską UTA. Dzięki tej umowie artyście będzie łatwiej odnaleźć się choćby w Hollywood."Z radością i dumą potwierdzamy, że Agencja Aktorska L*Gwiazdy, wspólnie z Tomaszem Kotem, rozpoczęła współpracę z jedną z najlepszych agencji aktorskich świata - amerykańską UTA" – napisano na facebookowym fanpage’u L*Gwiazdy, agencji aktorskiej, która od dawna reprezentuje Kota.W ten sposób aktor idzie w ślady swojej koleżanki Joanny Kulig, która przebywa w Los Angeles. Tam aktorka urodzi wkrótce swoje dziecko – to właśnie dlatego nie przyjechała do Sewilli na ceremonię wręczenia Europejskich Nagród Filmowych . Jednak w międzyczasie nie marnowała czasu – podpisała kontrakt z jedną z miejscowych agencji.O "amerykańskim" transferze Kota poinformowało jako pierwsze "Variety". Magazyn przedstawił go jako gwiazdę "Zimnej Wojny", podkreślono także jego dorobek artystyczny.Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu głośno mówiono o możliwym angażu Kota w nowym filmie o Jamesie Bondzie. Jego wybór miał jednak zablokować sam Daniel Craig źródło: Variety