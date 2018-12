Duda podpisał nową ustawę o SN. Tuż po ogłoszeniu naglącego orzeczenia TSUE

Prezydent podpisał nową ustawę o SN. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

rezydent Andrzej Duda nie czekał do północy i podpisał nową ustawę o Sądzie Najwyższym. Jego decyzja to pokłosie ostatecznego orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, które zostało opublikowane w poniedziałkowe popołudnie.Informację o podpisaniu zmienionej ustawy o Sądzie Najwyższym podał prezydencki minister Paweł Mucha, którego zacytowała na Twitterze Polska Agencja Prasowa.Przypomnijmy, że decyzja prezydenta to pokłosie poniedziałkowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE . TSUE orzekł, że Polska ma natychmiastowo zaprzestać wykonywania przepisów poprzedniej ustawy o Sądzie Najwyższym, która miała na celu pełne upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości.Parlament już po wydanym w październiku przez TSUE postanowieniu zabezpieczającym rozpoczął pracę nad treścią nowej ustawy. Dosyć szybko udało się ją przepchnąć przez obie izby, chociaż nie obyło się bez nerwów po stronie Zjednoczonej Prawicy, która w pewnym momencie przygotowała trzy różne wersje nowej ustawy Pomimo że parlament opracował i przegłosował nową wersję ustawy, to długo nie otrzymała ona podpisu prezydenta. W związku z ostatecznym orzeczeniem TSUE Andrzej Duda dostał czas na podpisanie do poniedziałku do północy. Prezydent nie czekał jednak aż tak długo.