PiS trzyma się mocno, ale z prezydentem i premierem jest coraz gorzej. Nowy sondaż to dla nich zmartwienie

Twarze PiS-u nie zaliczą tego sondażu do udanych. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

ygląda na to, że podniosłe przemówienia i ciągły objazd premiera po kraju wcale nie poprawiają nastrojów wyborców. Jak pokazuje nowy sondaż pracowni Kantar Public, coraz mniej osób pozytywnie ocenia Mateusza Morawieckiego. Nie ma się z czego cieszyć także prezydent Andrzej Duda.Z badania Kantaru wynika, że pozytywnie o rządzie Zjednoczonej Prawicy wypowiedziało się 45 proc. ankietowanych (co jest wzrostem o 3 pp. w porównaniu z poprzednim badaniem). Przeciwnego zdania jest aż 40 proc. pytanych (tu wzrost o 1 pp.). Co szósty nie miał w tej sprawie zdania.Jeśli chodzi o oceny samego premiera Mateusza Morawieckiego , to pozytywnie oceniło go 45 proc. badanych (to spadek o 2 pp.). Niewiele mniej, bo 39 proc. oceniło premiera negatywnie, a 16 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.) nie miało o nim zdania.W sondażu zapytano także o zdanie na temat poczynań Andrzeja Dudy. W tym przypadku pozytywnie oceniło je 49 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt. proc.), a negatywną 39 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.). 12 proc. nie miało zdania na temat działalności prezydenta.To interesujące badanie, zważywszy na to, że ogółem PiS nadal bardzo mocno trzyma się w sondażach . W ostatnim, przeprowadzonym przez IPSOS dla portalu OKO.press, PiS zdobyło niespełna 37 proc. poparcia w wyborach do Europarlamentu, podczas gdy Koalicja Obywatelska 26 proc. Dalej plasuje się partia Roberta Biedronia – z 8 procentami głosów. Na Kukiz'15 chce głosować ponad 6 proc. respondentów, a na SLD i PSL po 5 proc. pytanych.źródło: wp.pl