Zostaną bez prezentów? Klienci sklepu internetowego opisują, jak ich potraktowano przed świętami

Klienci internetowego sklepu odradzają przedświątecznych zakupów w OleOle.pl. • Fot. Facebook / OleOle.pl

Zaniepokojony klient dotąd nie otrzymał zamówionego towaru. • Screen przesłanej wiadomości

Klienci internetowego sklepu czują się oszukani. • Screen z Facebooka OleOle.pl

Klienci czują się ignorowani przez OleOle.pl. • Screen z Facebooka OleOle.pl

Kupujący narzekają również na jakość wysyłanych paczek. • Screen z Facebooka OleOle.pl

Użytkownik Wykopu również poczuł się oszukany przez OleOle.pl. • Screen ze strony Wykop.pl

Nie od dziś pojawiają się opinie zdegustowanych klientów. • Screen z Facebooka OleOle.pl

Kolejny zawiedziony klient. • Screen z Facebooka OleOle.pl

lienci sklepu skarżą się na zniszczone przesyłki, brak możliwości zwrotu pieniędzy i głuchą ciszę o tym, co dzieje się z zamówionymi przedmiotami. Oj, chyba nie tak powinno wyglądać kupowanie prezentów na Święta.– No wie pan, Święta, wszystkie sklepy mają zaległości – słyszę, dzwoniąc do sekretariatu spółki Euro-net, właściciela sklepu internetowego OleOle.pl. – Ale przełączę pana do pani Eweliny Luzak, która będzie mogła powiedzieć coś więcej na ten temat – dodaje kobieta. Być może, ale cztery próby kontaktu z panią Luzak okazały się bezskuteczne.Zadzwoniliśmy do właściciela OleOle.pl po mailu, którego dostaliśmy we wtorek od jednego z zaniepokojonych klientów sklepu."Znalazłem się w grupie klientów pozostawionych bez towaru przez sklep OleOle.pl. Zamówiłem towar, który miał zostać dostarczony w zeszłym tygodniu. W piątek dostałem SMS, że firma kurierska ma opóźnienie i towar przyjdzie w następnym tygodniu" – czytamy w wiadomości.Do Bożego Narodzenia zostało raptem kilka dni, wyobrażacie sobie "załamkę" na twarzach wszystkich, oczekujących na świąteczne prezenty ? Autor maila nie jest jedynym klientem, który czuje się oszukany przez OleOle.pl. Na oficjalnym fanpage'u sklepu znaleźliśmy w komentarzach kilka podobnych historii.Co ciekawe, post, pod którym użytkownicy bawili się w wymyślanie sprzętu do testowania wraz z ekipą OleOle.pl i gdzie jednocześnie znalazło się najwięcej krytycznych komentarzy, zniknął z Facebooka. Na szczęście zanim to się stało, udało nam się zrobić kilka screenshotów."Towar zakupiony 9.12 z opcją dostawy na 11.12. Do dziś żadnej informacji o tym, co się dzieje z moją paczką. Na infolinii zbywanie, maile, notoryczne olewanie, ciągłe wysłuchiwanie 'sprawa jest w toku'. Nigdy więcej zakupów tutaj! Strata nerwów i czasu" – napisał jeden z klientów."Zostałem oszukany, odradzam" – dodaje inny.Wykręciliśmy numer infolinii OleOle.pl, by sprawdzić, czy kontakt ze sklepem rzeczywiście jest tak bardzo utrudniony, jak napisali poszkodowani klienci. Na połączenie z konsultantem czekaliśmy kilka minut, kiedy w końcu przyszła nasza kolej, usłyszeliśmy dobrze znane wytłumaczenie. W okresie świątecznym można się spodziewać opóźnień, jednak u nas wciąż funkcjonuje opcja umówienia dostawy na konkretny dzień tygodnia – powiedział konsultant. – Nie wiem, dlaczego ci państwo mieli problem z kontaktem z nami, pracuje nas tu około 100, średni czas oczekiwania na połączenie to dwie minuty – dodał.Mimo zapewnień konsultanta, w komentarzach notorycznie przewija się motyw utrudnionego kontaktu z OleOle.pl. Klienci zbywani w czasie rozmów z infolinią wysyłają dodatkowe maile, by dowiedzieć się, co dzieje się z ich przesyłkami. Kupujący skarżą się jednak, że ich wiadomości są ignorowane."Zapłaciłam za towar i nie otrzymałam przesyłki. Kontakt mailowy zerowy – totalna ignorancja sklepu, zero odpowiedzi" – napisała jedna z klientek, która rozważała nawet zgłoszenie sprawy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.Klienci OleOle.pl donoszą również o tym, że nawet jeśli zamówione, okupione nerwicą przesyłki dotrą na podany w zamówieniu adres, są niewłaściwie zapakowane albo po prostu zniszczone."Sposób zapakowania tragiczny, dobrze, że nic się nie uszkodziło. Ogólnie kontakt ze sklepem tragedia. Na pewno ostatnie zakupy tutaj" – napisał zawiedziony klient."Sprzęt Apple przyszedł do mnie w torebce foliowej. Pudełko jest zgniecione. Może i macie taniej, ale nie opłaca się zaoszczędzać 30 zł, żeby później bujać się z odsyłaniem produktu" – czytamy w komentarzu innej kupującej. Na Wykopie można znaleźć historię mężczyzny, który zapewnia, że przed 1,5 roku został oszukany przez OleOle.pl. Jego problem dotyczył zamówionych pamięci RAM do komputera. Z poniższego screenu dowiecie się, co się stało.Nie trzeba jednak cofać się aż 1,5 roku, by znaleźć inne doniesienia o niewłaściwym podejściu do klientów sklepu OleOle.pl. W komentarzu z 27 listopada, zawiedziony klient napisał dokładnie to samo, o czym alarmował nas w mailu nasz czytelnik. "Sprzedają więcej niż mają faktycznie w magazynie i dodatkowo pobierają opłatę za dostawę, której nie było w terminie" – czytamy.Podobne historie pojawiają się cały czas...