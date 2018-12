Dawali mu pół roku życia. Aktor z "Kevina" zrobił coś, za co podziwiamy go bardziej niż za rolę

Macaulaya Culkin po wielu latach wrócił do dawnej formy! • Kadr z filmu / Screeny z YouTube

Macaulay Culkin Wywiad dla WTF podcast Był złym człowiekiem. Stosował przemoc fizyczną i psychiczną. Jeśli chcecie, mogę pokazać wszystkie blizny. Był zazdrosny, ponieważ wszystko o czym marzył, ja osiągnąłem w wieku 10 lat.

Culkin zaczął też malować "kwasowe" obrazy. Był członkiem kolektywu 3MB Collective z muzykiem Adamem Greenem i artystą Tobym Goodshankiem.





ażdy z nas ma w głowie dwa wizerunki Macaulaya Culkina. Pierwszy to rzecz jasna radosny i zadziorny urwis z "Kevina samego w domu", a drugi to ten przykry widok wraka człowieka ze zdjęć. Aktor w ostatnim czasie wziął się mocno w garść i... zmartwychwstał. Aż przyjemnie na niego popatrzeć!Macaulay Culkin był regularnie "uśmiercany" w mediach , a jeśli dziennikarze pisali o jego życiu, to tylko w kontekście skandali.I nagle 38-letni (!) "Kevin" pojawił się w najnowszym spocie Google, w którym odtwarza słynne sceny z filmu. Wygląda jak brat bliźniak Culkina, który nigdy nie miał problemów z prawem i narkotykami. To żaden sobowtór czy komputerowy awatar, a przykład ogromnej determinacji i woli walki. Jeszcze w 2012 roku pisaliśmy , że lekarze dają mu... pół roku życia. Aktor miał wtedy poważne problemy z używkami. Heroinę ćpał na potęgę, otumaniał się też środkami przeciwbólowymi. To z tamtego okresu pochodzą te wszystkie zdjęcia, na których wyglądał bardzo staro i po prostu źle.W 2004 roku policja zatrzymała go z 17 gramami marihuany oraz sporą ilością Clonazepamu - leku popularnego wśród narkomanów. Wyrok roku więzienia zmieniono na kaucję i przymusowy odwyk. Culkin miał w tamtym czasie wydawać 6 tys. dolarów miesięcznie na substancje odurzające , a jego mieszkanie ponoć wyglądało jak melina, w której spotykał się z zaprzyjaźnionymi ćpunami na wspólne "sesje".Może się wydawać, że ciężar sławy go wgniótł w ziemię. Był i nadal jest najpopularniejszym dziecięcym aktorem od czasów Shirley Temple. Do tej pory jest przecież swoistym gościem na świętach Bożego Narodzenia w większości domów. Nie towarzyszy nam osobiście, ale na ekranie telewizora. Jego historia jest jednak bardziej skomplikowana.Podobnie jak miliony dzieciaków, miał problemy z rodzicami. Jednak jego sytuacja była wyjątkowa, bo zwykłe dzieciaki nie zarabiają milionów dolarów. Ojciec Culkina - Kit - był niespełnionym aktorem teatralnym i chciwym, samozwańczym menadżerem malucha.Rodzice ukrywali przed nim to, ile naprawdę zarabia, ale w domu dzielił łóżko ze starszym bratem. Ojciec z jednej strony załatwił rolę w "Kevinie" i nie chciał, by sodówka uderzyła synowi do głowy, ale z drugiej strony był tyranem. Miał gdzieś to, co myśli jego kura znosząca złote jaja.– Ojciec nigdy nie pytał mnie, czy mam ochotę w czymś zagrać albo co myślę o scenariuszu. (...)Kiedy miałem 12 lat, przestałem rozumieć co to znaczy normalne życie. Wiedziałem tylko, że moje takie nie jest – mówił aktor w wywiadzie.Mały Mac wciągu kilku lat zagrał w 18 filmach, był wykończony fizycznie, ojciec za dużo od niego wymagał i wpadał często w furię. Kiedy mały Mac kiedyś zemdlał, jego matka powiedziała dość. W wieku 14 lat odszedł... na emeryturę. Zaczęła się sądowa batalia o kontrolę nad majątkiem. Nastolatek z pomocą prawników wywalczył swoje pieniądze i uniezależnił się od rodziców. Odciął się zupełnie od ojca i zachłysnął się wolnością.W Kevina wcielił się po raz pierwszy w 1990 roku. Miał wtedy 8 lat. Porzucił aktorstwo dość szybko, bo w 1994 roku. Na "emeryturze" pochłonęły go narkotyki, ale nie zerwał totalnie z kulturą. W 1998 roku wystąpił w klipie zespołu Sonic Youth. To nie był jego pierwszy teledysk - wcześniej zagrał w "Black or White" Michaela Jacksona Czas między 1994 a 2003 rokiem to niechlubna dziura w jego życiorysie. Również pod względem kariery przed kamerą. Potem wcale nie było lepiej i pojawiał się w niszowych produkcjach. Występował w epizodycznych rolach w produkcjach mało znanych polskim widzom. Zagrał w sitcomie "Will & Grace", podkładał głos w "Robot Chicken".Później sporo eksperymentował z alternatywnymi twórcami oraz muzyką. W ramach promocji swojego zespołu The Pizza Underground (coverband The Velvet Underground, gdzie w tekstach często pada nazwa włoskiego przysmaku), nagrał 5 lat temu filmik, na którym wcina kawałek placka. Wideo rozeszło się po sieci i na moment cały świat znów o nim mówił - rzecz jasna w negatywnym kontekście.Culkin nie odciął się od showbiznesu, ale nie osiągnął takiej sławy jak w latach 90. Teraz jednak wszystko się jakoś zaczęło układać i możliwe, że na "stare" lata odbuduje swoje zszargane imię.2018 rok stanowił prawdziwy przełom w życiu Maca. W styczniu założył lifestyle'owy portal i podcast BunnyEars.com , a teraz wystąpił w szalenie popularnej reklamie Asystenta Google. W międzyczasie pojawia się też w programie Jimmy'ego Fallona, w którym tryska pozytywną energią. Widać w nim dawne dziecko i obecnie wygląda młodziej niż 10 lat temu.W programie Fallona opowiedział o tym, że zdarza mu się oglądać "Kevina" (zwłaszcza z nowopoznanymi dziewczynami) i w czasie seansu mamrocze pod nosem swoje kultowe kwestie. Zdradził też swoją ulubioną teorię spiskową o filmie - Kevin McCallister stał się Jigsawem z horroru "Piła". Za największy absurd uznaje fakt, że jego postać nie powiadomiła policji o włamaniu.To bardzo krzepiący widok na święta, bo oglądając po raz setny "Kevina", mamy z tyłu głowy wizję tego, jak marnie skończył. Na szczęście Culkin był na wielu odwykach i nigdy ostatecznie się nie poddał. I wygląda na to, że najgorsze ma za sobą.– Tak, zażywałem narkotyki w swoim życiu. Nigdy nie było ich aż tyle, jak ludzie gadają. Obecnie nie są już niczym szczególnym. Jestem dorosły. Lubię się napić – przyznał w rozmowie z użytkownikami Reddita . Zapewnił, że zagra w remake'u "Kevina", jeśli akcja będzie osadzona w lesie à la "Rambo".Co prawda Macaulay Culkin celuje teraz w branżę rozrywkowo spoza Hollywood, ale niebawem znów zobaczymy go w pełnometrażowym filmie - i to nie internetowym. Zagra w komediodramacie Changeland " w reżyserii Setha Greena. Film ma premierę w 2019 roku.